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Na području Brčkog pronađena 41 stabljika konoplje: Dronom otkrili dva zasada, uhapšene dvije osobe

Na području Brčkog pronađena 41 stabljika konoplje: Dronom otkrili dva zasada, uhapšene dvije osobe

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Pripadnici Granične policije BiH otkrili su dva lokaliteta na području Brčkog na kojima je bila zasađena ukupno 41 stabljika indijske konoplje, a dva lica su uhapšena.

Na području Brčkog pronađena 41 stabljika konoplje Izvor: Granična policija BiH

Iz Granične policije BiH saopšteno je da su lokaliteti otkriveni juče tokom nadzora na području Brčkog, uz pomoć službenog drona.

Jedan lokalitet uočen je u sektoru A2, u blizini granice i rijeke Save, nakon čega je o događaju obaviješten tužilac Tužilaštva BiH, koji je naložio dalje osmatranje i nadzor lokaliteta.

Uviđajem je utvrđeno da se na jednom lokalitetu nalazilo 25 stabljika, a na drugom 16 stabljika biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju - kanabis.

Stabljike će biti izuzete i dokumentovane u okviru uviđajnih radnji, dok su dva lica uhapšena.

Iz Granične policije BiH istakli su da nastavljaju aktivnosti na zaštiti granice i sprečavanju prekograničnog i drugih oblika kriminaliteta, u saradnji sa nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama.

(Mondo)

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Tagovi

Brčko Granična policija BiH kanabis indijska konoplja

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