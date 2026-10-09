Ukrali 15 tona bakra vrijednog 900.000 evra: Određen pritvor osumnjičenima, među kojima je i policajac

Opštinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti, saopšeno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

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Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, koji se tereti za pomaganje u ovoj teškoj krađi.

Osumnjičena lica uhapšena su u okviru opsežne akcije na području više kantona.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona tereti osumnjičene da su u septembru na području carinskog terminala u mjestu Drmaljevo u Velikoj Kladuši ukrali tri poluprikolice sa buntovima bakarne žice ukupne težine oko 15 tona i vrijednosti od 900.000 evra.

Pritvor je predložen i određen jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak i da bi mogli ponoviti krivično djelo.

(Srna)