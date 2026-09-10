logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatna krađa kod Srebrenice: Obrali 800 stabala kruške i odnijeli plodove

Nevjerovatna krađa kod Srebrenice: Obrali 800 stabala kruške i odnijeli plodove

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Nepoznato lice ili više njih su prethodnih dana iz voćnjaka na području Srebrenice obrali oko 800 stabala kruške i odnijeli plodove, čime je oštećenom licu pričinjena veća materijalna šteta.

Lopovi obrali čak 800 stabala kruške kod Srebrenice Izvor: Shutterstock

Kako je saopšteno iz PU Zvornik, policijskoj stanici u Srebrenici juče u 12.45 časova prijavljeno da su kruške obrane i ukradene u periodu od nedjelje, 6. septembra, do juče.

Izvršen je uviđaj i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naredio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik u protekla 24 časa evidentirana su dva krivična djela u Srebrenici, dvije saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom u Zvorniku i Srebrenici i dva požara, u Bratuncu i Milićima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srebrenica krađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ