Nevjerovatna krađa kod Srebrenice: Obrali 800 stabala kruške i odnijeli plodove

Nepoznato lice ili više njih su prethodnih dana iz voćnjaka na području Srebrenice obrali oko 800 stabala kruške i odnijeli plodove, čime je oštećenom licu pričinjena veća materijalna šteta.

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Kako je saopšteno iz PU Zvornik, policijskoj stanici u Srebrenici juče u 12.45 časova prijavljeno da su kruške obrane i ukradene u periodu od nedjelje, 6. septembra, do juče.

Izvršen je uviđaj i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naredio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik u protekla 24 časa evidentirana su dva krivična djela u Srebrenici, dvije saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom u Zvorniku i Srebrenici i dva požara, u Bratuncu i Milićima.

(Srna)