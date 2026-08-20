Iz banjalučkog "Metala" nestalo 13 pištolja, stečajni upravnik tvrdi da mu nisu bili ni prijavljeni

Iz administrativne zgrade banjalučkog preduzeća "Metal" a.d. u stečaju ukradeno je 13 pištolja, a Policijska uprava Banjaluka pokrenula je istragu.

Izvor: Gerila.info

Prema dostupnim informacijama, ukradeno oružje ranije je zaduživala služba obezbjeđenja ove kompanije, a nakon njenog rasformiranja, pištolji su pohranjeni i uskladišteni u ormaru unutar zgrade.

Podsjećamo, iz Policijske uprave Banjaluka danas su potvrdili da preduzimaju mjere i radnje na otkrivanju izvršioca.

"Nadležnoj policijskoj stanici juče je prijavljeno da je u periodu od mjeseca juna tekuće godine do momenta prijave na neutvrđen način iz objekta firme u Banjaluci otuđeno vatreno oružje", kratko je saopšteno iz policije, bez preciziranja imena firme i količine oružja.

Oružja nema u zapisnicima

Stečajni upravnik "Metala", Radomir Predojević, potvrdio je za portal "Gerila" da je oružje nestalo, ali je istakao da za njegovo postojanje u zgradi uopšte nije znao dok ga o tome nije obavijestila policija, te da mu ono nije predato prilikom preuzimanja dužnosti.

"Mene je zvao inspektor iz Policijske stanice Lazarevo i rekao da imaju prijavu koju je podnijela jedna od radnica. Navodno su nestali pištolji koje mi niko nikada nije prijavio. Ja kada sam preuzimao dužnost stečajnog upravnika, meni to oružje nije prijavljeno", izjavio je Predojević.

On tvrdi da mu postojanje pištolja nije prijavio ni bivši direktor Ranko Lukić, od kojeg je preuzeo dužnost stečajnog upravnika.

"Ja imam zapisnike o primopredaji, tako da se zna šta sam primio. Ta ista žena koja je prijavila nestanak pištolja, pitao sam je što meni nije prijavila da postoji to oružje. U tri navrata sam tražio da se izvrši primopredaja kompletnog objekta, stvari, zaliha, robe, materijala, pa i dokumentacije. Dakle, cjelokupne imovine. Na kraju sam iz trećeg puta privolio bivšeg direktora Lukića da dođe, ali pištolja nema u zapisnicima", naglasio je Predojević.