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Policija traga za počiniocem: Prijavljen nestanak vatrenog oružja iz banjalučkog preduzeća

Policija traga za počiniocem: Prijavljen nestanak vatrenog oružja iz banjalučkog preduzeća

Autor Dušan Volaš
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Iz objekta jedne firme u Banjaluci ukradeno je vatreno oružje, a policija intenzivno traga za počiniocem ovog krivičnog djela.

Prijavljen nestanak vatrenog oružja iz banjalučkog preduzeća Izvor: Shutterstock

Nadležnoj policijskoj stanici juče je prijavljeno da je oružje nestalo u periodu od juna ove godine pa do momenta podnošenja prijave.

Za sada nije utvrđeno na koji tačno način je izvršena krađa, odnosno kako je otuđeno oružje iz prostorija preduzeća.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da njihovi službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje kako bi rasvijetlili ovo krivično djelo, koje je okvalifikovano kao teška krađa.

Cjelokupna istraga i potraga za počiniocem odvijaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi

oružje Banjaluka krađa

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