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Povrijeđen maloljetni biciklista u Banjaluci: Obustavljen saobraćaj na istočnom tranzitu

Povrijeđen maloljetni biciklista u Banjaluci: Obustavljen saobraćaj na istočnom tranzitu

Autor Dušan Volaš
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Biciklista je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na istočnom tranzitu u Banjaluci.

Povrijeđen biciklista u Banjaluci Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Kako javljaju vozači sa lica mjesta, do nezgode je došlo na pješačkom prelazu kod obližnje benzinske pumpe.

Iz PU Banjaluka su potvrdili da je maloljetnog biciklistu udarilo putničko vozilo. Saobraćajka je prijavljena u 11.30 časova u Krfskoj ulici.

Zbog obavljanja policijskog uviđaja, saobraćaj je na ovom dijelu istočnog tranzita trenutno zaustavljen.

Informacije o zdravstvenom stanju i stepenu povreda bicikliste za sada nisu poznate. 

Nakon završenog uviđaja očekuje se više detalja o uzrocima i tačnim okolnostima pod kojima se dogodila ova saobraćajna nezgoda.

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