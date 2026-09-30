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Naftnoj industriji Srbije produžena licenca do 30. oktobra

Naftnoj industriji Srbije produžena licenca do 30. oktobra

Izvor mondo.rs
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Ministarstvo finansija SAD produžilo je licencu NIS-u na još mjesec dana, do 30. oktobra.

Produžena licenca NIS-u Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD OFAK izdala je novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu.

Kompanija NIS podnijela je 24. septembra Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

"Dobili smo još jedno produženje operativne licence američkog OFAK-a za rad Naftne industrije Srbije, što je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Situacija je i dalje je veoma izazovna, kako zbog geopolitičkih okolnosti i rasta cena energenata, tako i zbog otežanih logističkih uslova, niskog vodostaja Dunava i problema sa uvozom naftnih derivata. Zbog toga smo reagovali puštanjem 5.000 tona dizela iz državnih rezervi na tržište, uz smanjenje akciza koje primenjujemo već mesecima.

Novo produženje licence za dodatnih 30 dana omogućava da rafinerija nafte u Pančevu nastavi sa radom i proizvodi maksimalne količine naftnih derivata - dizela, benzina, kerozina i mazuta, koji nam je posebno važan u predstojećoj grejnoj sezoni", rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAK-a i MOL-a o transakciji, koji će zahtevati još neko vrijeme.

"Mi smo svoj deo posla završili kada je u pitanju sporazum između akcionara, ukoliko MOL preuzme NIS i Sjedinjene Američke Države to odobre. Do tada nastavljamo da preduzimamo sve što je potrebno kako bismo obezbedili punu snabdevenost tržišta, držali cene pod kontrolom i bili spremni da reagujemo u slučaju bilo kakvih poremećaja, kao što smo to činili i do sada", rekla je Đedović Handanović.

(RTS/MONDO)

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