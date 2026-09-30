logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slučaj "Holand taksi": Vlasnicima zaplijenjena milionska imovina, sumnja se na pranje novca

Slučaj "Holand taksi": Vlasnicima zaplijenjena milionska imovina, sumnja se na pranje novca

Autor Dušan Volaš
0

Vlasnicima firme „Holand taksi“ zaplijenjena je imovina vrijedna više od tri miliona KM zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca, potvrđeno je iz Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva (POSKOK).

DSC_0012.JPG Izvor: Sudska policija FBiH

Mjere zapljene i blokade donio je nadležni sud na prijedlog Federalnog tužilaštva, a one obuhvataju zabranu otuđenja i opterećenja za više nekretnina na području Sarajeva, Trnova i Ravnog.

Kako je rečeno Srni iz POSKOK-a, za dvije nekretnine određeno je privremeno oduzimanje i one su povjerene na čuvanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Riječ je o mjerama kojima se, prema odluci Suda, osigurava imovina do konačnog okončanja sudskog postupka.

Ova zapljena predstavlja nastavak aktivnosti u predmetu u kojem su službenici Federalne uprave policije (FUP) krajem prošle godine, po nalogu POSKOK-a, uhapsili četiri osobe povezane sa firmom „Holand taksi“. Nakon hapšenja osumnjičenima je određen pritvor, a na teret im se stavlja organizovani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca.

Zaposleni u ovom taksi udruženju i ranije su bili pod lupom istražnih organa zbog teških krivičnih djela. Prošle godine je uhapšen taksista Haris Mujčinović, kod kojeg je u objektima koje je koristio pronađeno čak 100 kilograma droge, kao i ilegalno oružje. Mujčinović je u oktobru iste godine, nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice, osuđen na pet godina i sedam mjeseci zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pranje novca Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ