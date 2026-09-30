Slučaj "Holand taksi": Vlasnicima zaplijenjena milionska imovina, sumnja se na pranje novca

Vlasnicima firme „Holand taksi“ zaplijenjena je imovina vrijedna više od tri miliona KM zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca, potvrđeno je iz Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva (POSKOK).

Izvor: Sudska policija FBiH

Mjere zapljene i blokade donio je nadležni sud na prijedlog Federalnog tužilaštva, a one obuhvataju zabranu otuđenja i opterećenja za više nekretnina na području Sarajeva, Trnova i Ravnog.

Kako je rečeno Srni iz POSKOK-a, za dvije nekretnine određeno je privremeno oduzimanje i one su povjerene na čuvanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Riječ je o mjerama kojima se, prema odluci Suda, osigurava imovina do konačnog okončanja sudskog postupka.

Ova zapljena predstavlja nastavak aktivnosti u predmetu u kojem su službenici Federalne uprave policije (FUP) krajem prošle godine, po nalogu POSKOK-a, uhapsili četiri osobe povezane sa firmom „Holand taksi“. Nakon hapšenja osumnjičenima je određen pritvor, a na teret im se stavlja organizovani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca.

Zaposleni u ovom taksi udruženju i ranije su bili pod lupom istražnih organa zbog teških krivičnih djela. Prošle godine je uhapšen taksista Haris Mujčinović, kod kojeg je u objektima koje je koristio pronađeno čak 100 kilograma droge, kao i ilegalno oružje. Mujčinović je u oktobru iste godine, nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice, osuđen na pet godina i sedam mjeseci zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja.