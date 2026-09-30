Počelo rušenje objekata: Stanivuković najavio izgradnju mosta u Docu

Izgradnja mosta u Docu prvi put je najavljena još 2020. godine, a gradonačelnik Banjaluke saopštio je da su riješeni imovinsko-pravni sporovi te da uskoro kreće izgradnja.

Izvor: Grad Banjaluka

Nakon završetka izgradnje mosta u Česmi, Banjaluku očekuje početak izgradnje mosta u naselju Dolac, najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Stanivuković je rekao da su riješeni višedecenijski imovinsko-pravni sporovi, čime su, kako je naveo, stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti na ovom projektu.

"Time smo stvorili sve preduslove za rušenje objekata, a zatim i početak izgradnje najvećeg mosta u Banjaluci. Banjaluka je u deceniji izgradnje i uspona", rekao je Stanivuković.

Podsjetimo, izgradnja mosta u Docu najavljena je još za vrijeme mandata Igora Radojičića u novembru 2020. godine. Tadašnji gradonačelnik Banjaluke potpisao je ugovor sa predstavnicima kompanije „Integral inžinjering“, a same pripreme za gradnju trajale su tri godine.

Zbog nedostatka sredstava "gradnja" je zaustavljena da bi krajem 2021. godine sredstva ipak bila obezbijeđena.

U septembru 2024. godine gradski odbor SNSD-a Banjaluka napravio je performans na mjestu gdje je još 2020. godine započeta izgradnja mosta u Docu.

Tadašnji predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić i predsjednik banjalučke Skupštine Ljubo Ninković svečano su danas otvorili nepostojeći most.

"Most je do sada morao biti završen, međutim Stanivuković je sredstva koja su bila obezbjeđena za taj most nenamjenski potrošio za izgradnju kružnog toka, koji nema građevinsku dozvolu, čime je urađeno krivično djelo, a isto tako su oštećeni građani Banjaluke i onemogućeno normalno funkcionisanje u gradu", rekao je tom prilikom Đajić novinarima.