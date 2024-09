Performans u Banjaluci: SNSD svečano otvorio nepostojeći most u Docu (VIDEO)

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka napravio je performans na mjestu gdje je još 2020. godine započeta izgradnja mosta u Docu.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić i predsjednik banjalučke Skupštine Ljubo Ninković svečano su danas otvorili nepostojeći most u banjalučkom naselju Dolac.

"Danas smo svečano otvorili most u Docu, rokovi jesu malo probijeni, ali bitno je da je most završen! A sad povratak u realnost, današnji performans smo organizovali zbog potrebe da skrenemo pažnju na to šta se dešava kada na mjesto gradonačelnika dođe nestručna i neodgovorna osoba kao što je Draško Stanivuković. Umjesto mosta dobili smo kružni tok bez građevinske dozvole i nenamjenski potrošena budžetska sredstva", rečeno je na današnjem performansu.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić rekao je da je izgradnja mosta u Docu, za šta je Gradska uprava 2020. godine obezbijedila 8,7 miliona KM, do danas trebalo da bude u završnoj fazi, ali da su sredstva nenamjenski potrošena za druge stvari.

Đajić je rekao da je danas organizovan performans otvaranja ovog mosta, kako bi se građanima pokazalo šta se dešava kada na mjesto gradonačelnika dođe nestručna i neodgovorna osoba kao što je Draško Stanivuković.

"Most je do sada morao biti završen, međutim Stanivuković je sredstva koja su bila obezbjeđena za taj most nenamjenski potrošio za izgradnju kružnog toka, koji nema građevinsku dozvolu, čime je urađeno krivično djelo, a isto tako su oštećeni građani Banjaluke i onemogućeno normalno funkcionisanje u gradu", rekao je Đajić novinarima.

On smatra da most u Docu mora biti završen, te da je plan i da se Klinika za psihijatriju preseli na Paprikovac, kao i da se uredi obala Vrbasa.

"Plan nam je i da obnovimo fasade i zamjenimo stolariju na starim zgradama kako bi Obilićevo i ovaj dio grada bili među najljepšim gradskim naseljima", rekao je Đajić.

Kandidat SNSD-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da je ugovor o izgradnji mosta u Docu sa izvođačem radova "Integral inženjeringom" potpisan krajem 2020. godine u vrijednosti 8,7 miliona KM, ali da do danas ništa nije urađeno.

"Podsjećam da je Skupština grada proteklih godina obezbijedila sredstva za izgradnju mosta, koji je više nego potreban kako bi se riješile saobraćajne gužve u gradu, ali je Stanivuković uradio ono što je njemu milo, a to je betonski park Tvrtku Kotromaniću", rekao je Ninković.

On je napomenuo da je Stanivuković zloupotrijebio sredstva namijenjena za izgradnju mosta u Docu, te naveo da je za izgradnju parka posvećenog Tvrtku Kotromaniću i kružne saobraćajnice potrošeno oko 4,4 miliona KM.

"Izgradnja parka i saobraćajnice je potpuno nelegalan proces i nelegalno je potrošeno blizu 4,5 miliona KM, a koja su bila namijenjena za izgradnju mosta u Docu", rekao je Ninković.

Podsjećamo, prethodna gradska administracija predstavila je 2019. godine izgled novog mosta u Docu, a izgradnja je zvanično počela krajem 2020 godine.

Dolaskom Draška Stanivukovića na mjesto gradonačelnika Banjaluke izgradnja ovog mosta u Banjaluci je stala.

Međutim, 2021. godine, iz Gradske uprave je saopšteno da će izgradnja ovog mosta biti nastavljena naredne godine i rebalansom budžeta grada obezbijeđeno je oko 1,5 miliona KM.

Sredinom 2022. godine, stigla je vijest da je most u Docu jedna od kapitalnih investicija koja bi se trebala realizovati u Banjaluci, te da je izgradnja trebala početi ove godine, ali je Gradska uprava naišla na određene prepreke u procesu eksproprijacije.

