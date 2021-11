Banjaluka: Most u Česmi važniji od onog u Docu, stižu i investitori iz Pariza

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković saopštio je da Grad trenutno nema sredstva kojim će finansirati izgradnju mosta u Docu, te da je most u naselju Česma - prioritet.

Izvor: GU Banjaluka

"Vlada RS je dala 700.000 KM maraka Banjaluci i hvala im na tome, iako je to najmanji iznos u odnosu na druge gradove, na primjer Prijedor ili Gradišku. Bez 15 miliona mi ne možemo da izgradimo most u Docu. Mi taj kapacitet nemamo. Ako bi otišli u taj projekat, druge stvari bi ispaštale. Ljudi koji žive u Česmi nemaju kako preći Vrbas, i on je nama prioritet", istakao je Stanivuković.

On je podsjetio i na problem zagađenja vazduha koji prijeti mještanima naselja Dolac

"Mještani u Docu biće zadovoljni kad im tamo ne bude smrdilo. Prvo ćemo na to obratiti pažnju i to sanirati", rekao je on.

Posjeta Parizu

Govoreći o nedavnoj posjeti Parizu, Stanivuković je izrazio zadovoljstvo posjetom glavnom gradu Francuske i rekao da se iz ove posjete mogu izroditi i nove investicije u Banjaluci.

"U Parizu sam dogovorio da će grad Pariz sa četiri okolna grada finansirati neke projekte u Banjaluci. Ovo je jedna direktna podrška Pariza. Sada čekamo da vidimo gdje se to njima isplati ulagati u Banjaluku. U ljeto naredne godine imamo i investitora koji će u Poslovnoj zoni Ramići otvoriti veliku firmu. Ali pregovori su u toku i nećemo da ništa unaprijed govorimo", kazao je Stanivuković.

(MONDO)