Gradnja mosta u Docu usporena zbog Šmita

Most u Docu jedna je od kapitalnih investicija koja bi se trebala realizovati u Banjaluci, a izgradnja je trebala početi ove godine. Međutim, Gradska uprava naišla je na određene prepreke u procesu eksproprijacije.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Naime, jedan od građana ne želi da razgovara sa predstavnicima Grada o svojoj privatnoj parceli. U pitanju je Šmit, ali ne onaj koji je nedavno bio u Banjaluci i koji se predstavlja kao visoki predstavnik, nego Dragan Šmit, saznaje portal Banjaluka.net.

Njegova parcela nalazi se u banjalučkom naselju Dolac i nalazi se na trasi gdje bi trebao biti izgrađen novi most i prateće saobraćajnice. Predstavnici Grada pokušali su razgovarati sa njim, međutim on to uporno odbija.

O ovoj temi na prošloj sjednici Skupštine grada Banjaluka govorio je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. On je tom prilikom istakao da Grad ima potpisan ugovor sa EBRD-om i da sredstva čekaju, te da su bili spremni da radove počnu u februaru, martu i da su i danas spremni, ali da je problem nastao sa pomenutim Šmitom.

Tom prilikom je kazao da Dragan Šmit trenutno radi u Pravobranilaštvu u Prijedoru, a da je prije toga radio u Autoputevima Republike Srpske, te da je dobro upoznat sa postupcima eksproprijacije.

"Zvali smo čovjeka, ali on ne želi da razgovara. Zvao ga je Goran Bundalo iz resornog odjeljenja, zvali su ga pravnici, a zvao sam ga i ja. Prvo mi je opsovao sve po spisku, a zatim je prekinuo. Radio je mnogo eksproprijacija i shvatio je kako može da „zavrne lovu“ i sad će nas zavlačiti godinu, godinu i po", rekao je Stanivuković.

Istakao je i da je nedopustivo da se neko tako ponaša. Kako je rekao, pravo privatne svojine je neotuđivo, ali da je proglašen javni interes i da taj Šmit zloupotrebljava situaciju.

"U redu je da ne da zemlju, ali da nećeš da razgovaraš dok je proglašen opšti interes, dok ide postupak eksproprijacije, nego će nas zavlačiti godinu i po dana dok čeka 10 miliona na nekog bezveznjakovića, naravno da me to vrijeđa kao gradonačelnika", rekao je Stanivuković odbornicima.