Burna rasprava u SB UN: Beograd upozorava na progon Srba, Priština traži kraj UNMIK-a

Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji protekla je u oštrim tonovima, obilježenim upozorenjima Beograda na sve teži položaj srpskog naroda i ponovljenim zahtjevom Prištine za ukidanje Misije UNMIK.

Izvor: printscreen/rts

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da režim Aljbina Kurtija mora biti zaustavljen u njegovoj misiji da Srbi moraju da pate i da plate, te ukazao da je to alarm za međunarodnu zajednicu.

Đurić je upozorio na posljedice presedana koji je učinjen 2008. godine jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova.

"Na vreme smo upozoravali da, kada se jednom principi međunarodnog prava prekrše, pitanje je kako možemo da izađemo iz ovog začaranog kruga. Svaka zemlja, potencijalno, može imati svoje `Kosovo`", rekao je Đurić.

On je upozorio na jednostrane poteze i etnički motivisane incidente koje je počinio aktuelni vladajući režim na čelu sa Kurtijem, navodeći da su ti potezi imali direktne posljedice po ljude.

"Ukinute su plate, penzije, socijalna pomoć hiljadama srpskih porodica, osnovna sredstva za opstanak mnogih naših sunarodnika. To nije bila samo politička provokacija – bio je to proračunati pokušaj brisanja kolektivnog identiteta Srba u ovim sredinama", rekao je on.

Đurić je naveo da u Prištini ne postoji politička volja da se formira Zajednica srpskih opština, već da se Kurtijeva politika svodi na "etno-nacionalističku strategiju izgrađenu s ciljem izazivanja straha, zastrašivanja i izopštavanja".

On je naveo da je na nedavnim izborima jedno poslaničko mjesto oduzeto Srpskoj listi, te da su vlasti u Prištini "pokrenule široku kampanju progona viđenijih Srba na Kosovu i Metohiji zbog učešća u protestima krajem 2022. godine".

"Podsetiću, od uspostavljanja međunarodnog prisustva u pokrajini zabeleženo je 9.530 etnički motivisanih incidenata. Samo u izveštajnom periodu dogodila su se 63 takva incidenta — a u 25 slučajeva direktno su umešani pripadnici takozvane kosovske policije", naveo je Đurić.

Đurić je zaključio da je potrebna "nova snaga i energija" za oživljavanje dijaloga i pružio punu podršku novom specijalnom predstavniku EU za dijalog Beograda i Prištine, Peteru Sorensenu, u njegovom teškom zadatku uspostavljanja povjerenja.

Šef UNMIK-a Karolina Zijade pozvala je sve strane na Kosovu i Metohiji na uzdržanost od preduzimanja jednostranih poteza i apelovala da se o najvažnijim stvarima razgovara konstruktivno i u dobroj namjeri u okviru dijaloga u kojem posreduje EU i izrazila zabrinutost povodom zatvaranja srpskih institucija na Kosmetu.

"Ponovo sam iskazala zabrinutost povodom zatvaranja srpskih institucija i posljedica po ekonomska i socijalna prava, posebno kada je riječ o najosjetljivijim osobama. UNMIK će i dalje pažljivo pratiti te posljedice", rekla je Zijade u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN.

Ona je rekla da su, prilikom njene posjete sjeveru Kosova 25. marta, pripadnici civilnog društva, politički i lokalni lideri ukazali da i dalje nemaju povjerenja u institucije i izrazili zabrinutost za budućnost, imajući u vidu politički kontekst i razvoj događaja u regionu i šire.

"Žalili su se na jednostrane poteze vlasti u Prištini, uključujući nedavno zatvaranje centara za socijalni rad kojim je upravljala Srbija i društveno-ekonomski uticaj koje je to imalo. Ipak, nisu vidjeli alternativu dijalogu uz posredovanje EU i potrebi da Srbi na Kosovu imaju sistem samouprave kroz zajednicu srpskih opština", izjavila je Zijade.

Ona je navela da su joj sagovornici ukazali na prethodne navode o javnom seksualnom zlostavljanju Srpkinja na Kosovu i naglasila da te navode treba istražiti.

Zijade je osudila napad na kanal Ibar-Lepenac 29. novembra i ponavila poziv da se provede sveobuhvatna istraga da bi odgovorni bili pozvani na odgovornost.

"Apelujem na sve lidere da se ponašaju odgovorno, izbjegavaju eskalaciju, sarađuju i privedu počinioce pravdi", rekla je ona podnoseći izvještaj o radu UNMIK-a.

Komentarišući napad u Banjskoj, ona je ponovo ukazala na "značaj da se osigura pozivanje na odgovornost kroz pošten i nezavisan sudski proces".

"Izražavam zabrinutsot povodom bacanja eksplozivne naprave na poštu u Zvečanu 1. aprila, što je nanijelo materijalnu štetu. Takvi akti nasilja su neprihvatljivi i potrebno ih je potpuno i brzo istražiti, a počinioce privesti pravdi", rekla je Zijade.

Ona je ukazala da policijksi inspektorat samoproglašenog Kosova ima "centralnu ulogu u provođenju nezavisnih istraga o navodima o prekomjernoj upotrebi sile i lošem postupanju policije na sjeveru Kosova, uključujući odnos prema maloljetnicima".

Zijade je ocijenila da su izbori 9. februara protekli mirno iako ne bez tehničkih komplikacija i žalbi političkih stranaka.

"Nakon potvrde rezultata, nadam se da će nova vlada biti formirana pravovremeno, imajući u vidu da će za to biti potrebni kompleksni pregovori", dodala je šef UNMIK-a.

Kada vlada bude formirana, imperativ je da se preduzmu koraci čiji je prioritet dobrobit naroda na Kosovu i Metohiji, kao i provođenje obaveza preuzetih kroz dijalog u kojem su posredovale UN te da se napreduje u procesu normalizacije odnosa, podvukla je ona.

"Pozivam sve da ostvare napredak u radu zajedničke komisije o nestalim osobama u tandemu sa postojećim radnim grupama i da bez odlaganja pomognu porodicama da se razjasni sudbina njihovih voljenih", apelovala je Zijade.

Francuski ambasador pri UN Žerom Bonafont pozvao je Beograd i Prištinu da poštuju ranije postignute sporazume, izražavajući žaljenje zbog jednostranih poteza kosovskih vlasti kojima je otežan život kosovskih Srba.

Od Srba tražimo da se vrate u kosovske institucije, ali istovremeno smatramo da počinioci napada u Banjskoj budu privedeni pravdi.

Pozdravljamo i ulogu Unmika u uspostavljanju međusobnog povjerenja među zajednicama.

Francuska podržava nastavak mandata Unmika, rekao je francuski ambasador.

Predstavnik SAD u UN DŽon Keli izjavio je da Vašington cijeni dosadašnje napore Misije privremene uprave UN na Kosovu i Metohiji /UNMIK/, ali je naglasio da je vrijeme da se smanji njen obim i da se postepeno zatvori.

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u NJujorku pozvao UNMIK da prebaci nadležnost drugim agencijama na terenu koje su, kako je rekao, "prikladnije za taj posao".

Keli je pozvao Savjet bezbjednosti UN da zajednički radi na tome da zatvaranje UNMIK-a bude postepen i namjeran proces.

Osim toga, predstavnik SAD pozvao je i da se naredni sastanci o radu UNMIK-a održavaju na godišnjem nivou i iza zatvorenih vrata.

Keli je istakao da Beograd i Priština moraju raditi na smanjenju tenzija, radi mira u regionu, za šta je ključna normalizacija odnosa dvije strane.

Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je da izvještaj generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu UMNIK-a ukazuje na značajnu eskalaciju krize na Kosovu i Metohiji, te da su glavni razlozi za to isti, uključujući šovinističku politiku privremenih vlasti u Prištini prema Srbima.

"Glavni razlozi su ostali isti. Među njima su šovinistička politika Prištine prema srpskoj zajednici i politika brojnih zapadnih zemalja koje podrivaju međunaroni pravi temelj", rekao je Nebenzja.

On je istakao da "dokument ukazuje na obimnost gašenja srpskih institucija u pokrajini, incidente skrnavljenja hrišćanskih lokacija, eksproprijaciju zemljišta, nelegalno privođenje i vansudsko gonjenje nealbanskih građana".

"Ovo bezakonje predstavlja nastavak politike Prištine u pravcu protjerivanja srpskog stanovništva", ocijenio je ruski ambasador.

On je napomenuo da ostali vještački problemi još nisu riješeni i da to uključuje zabranu korištenja srpskog dinara, otežanu isporuku robe iz centralne Srbije, porast kriminala protiv Srba i njihove imovine, destruktivne aktivnosti takozvanih gradonačelnika četiri opštine na sjeveru Kosova, otežavanje putovanja za predstavnike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, kao i pokušaje ponovnog uspostavljanja saobraćaja preko mosta na rijeci Ibar u Kosovskoj Mitrovici.

"U ovim okolnostima ne čudi što su šanse za povratak izbjeglica sve manje. U periodu od šest mjeseci vratilo se samo 55 ljudi, među njima 29 Srba. U toku je egzodus Srba u prethodnih 18 mjeseci. Oko 20 odsto Srba je napustilo Kosovo", precizirao je Nebenzja.

On je rekao da je Beograd, da bi preokrenuo ovaj negativni trend, inicirao usvajanje mjera za podršku najranjivijem nealbanskom stanovništvu pokrajine.

"Vjerujemo da je ovo odgovoran pristup koji zaslužuje punu podršku", podvukao je Nebenzja.

On je rekao da je "za stabilizaciju situacije u pokrajini neophodno da Priština što prije ukine diskriminatorne odluke protiv srpskog stanovništva i da njeni zapadni patroni preispitaju svoj pristup militarizaciji pokrajine i rješavanju kosovskog pitanja kao cjeline".

Predstavnik EU u UN Stavros Lambrinidis izjavio je da je potrebno da se što prije sprovedu sporazumi koji se tiču normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što podrazumijeva i osnivanje Zajednice srpskih opština na sjeveru Kosova i Metohije.

On je izrazio zabrinutost zbog situacije na sjeveru Kosova i pozvao strane da se suzdrže od jednostranih postupaka koji mogu da vode ka povećanju tenzija.

Lambrinidis je rekao da EU poziva privremene vlasti u Prištini da omoguće integraciju Srba u svim institucijama koje su ranije napustili.

On je naglasio da je Brisel spreman da pomogne Specijalizovanim vijećima i Specijalizovanom tužilaštvu u Hagu da ispune svoj mandat.

Lambrinidis je naveo da EU očekuje da se strane uključe u dijalog, uz napomenu da su normalizacija odnosa i ispunjavanje obećanja ključan dio puta ka EU.

On je dodao da EU i Balkan dijele zajedničku budućnost, da samo zajedno mogu prevazići goriće izazove i da je budućnost regiona u Uniji.

Kina je zabrinuta zbog toga što Priština zatvara brojne srpske institucije na Kosovu i Metohiji i uporno narušava bezbjednost Srba na sjeveru Kosmeta i njihov životni prostor, te stoga Peking poziva privremene vlasti u Prištini da prekinu takve postupke, smanje tenzije i zaštite legitimna prava i interese Srba, izjavio je predstavnik Kine u UN Geng Šuang.

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u NJujorku rekao da je Priština izazvala tenzije na terenu i da je Kina zabrinuta zbog toga.

Geng je podsjetio da je Priština preduzela brojne jednostrane korake, uključujući obavezu izdavanja ličnih karata i registarskih tablica takozvanog Kosova, insistiranje da se održe opštinski izbori u četiri srpske opštine na sjeveru pokrajine, zabranu upotrebe dinara i nasilne pretrese usmjerene protiv Srba na sjeveru.

On je ponovio da Kina poziva Prištinu da prekine jednostrane postupke i vrati se dijalogu da bi se održali mir i stabilnost na terenu.

Geng je napomenuo da je opstanak multietničkih zajednica na Kosovu i Metohiji "oblikovan istorijom, tolerancijom, pomirenjem i harmoničnim suživotom", uz poštovanje interesa svih strana.

On je naglasio da mora da se poštuje sporazum iz Brisela iz 2013. godine, uz napomenu da je osnivanje Zajednice srpskih opština važan dio sporazuma.

Prema njegovim riječima, Peking se nada da će EU zadržati objektivan stav u Dijalogu Beograda i Prištine.

Geng je istakao da je stav Kine jasan i dosljedan, u skladu sa Rezolucijom 1244, te da se mora pronaći obostrano prihvatljivo rješenje.

On je dodao da se mora u potpunosti poštovati teritorijalni interitet Srbije i da se moraju spriječiti novi sukobi na Balkanu.

Izvještaj generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu UNMIK-a s pravom ukazuje na pritisak sa kojim se suočavaju mnogi Srbi na Kosovu i Metohiji, izjavio je Fergus Ekesrsli, britanski politički koordinator pri misiji u UN.

Međutim, on je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Velikoj Britaniji istakao da Velika Britanija ostaje posvećena evroatlantskim aspiracijama takozvanog Kosova i razvoju "njegove multietničke demokratije".

"Iako izvještaj generalnog sekretara UN s pravom ukazuje na pritisak sa kojim se suočavaju mnogi Srbi na Kosovu, pozdravljamo akcije koje su preduzete da bi se popravili odnosi među zajednicama, poput uspješne regrutacije policajaca koji nisu iz većinskih zajednica", rekao je britanski zvaničnik.

On je pozdravio nedavno održavanje izbora na Kosovu i Metohiji, koje su međunarodni posmatrači opisali kao mirne i kompetitivne, i istakao da se "Velika Britanija raduje bliskoj saradnji sa bilo kim ko bude formirao sljedeću vladu u Prištini".

Ekesrsli je naveo da London žali "što ni sudije niti tužioci iz zajednica koje nisu većinske nisu razmotreni za reintegrisanje u kosovske institucije".

"Ohrabrujemo strane da se konstruktivno angažuju sa specijalnim predstavnikom EU Piterom Sorensenom da bi postigli sveobuhvatan i zakonski obavezujući dogovor, uz puno provođenje Briselskog i Ohridskog sporazuma sa obje strane", naglasio je Ekersli.

On je rekao da Britanija "snažno ohrabruje Srbiju da, bez odgađanja, privede odgovorne za napade na KFOR i u Banjskoj 2023. godine i da ispuni obećanje da će sarađivati u istrazi o napadu na kanal Ibar-Lepenac".

