Lukoilu produžena licenca: Nova odluka OFAC-a, evo do kada važi

Lukoilu produžena licenca: Nova odluka OFAC-a, evo do kada važi

Autor Vesna Kerkez
Produžena dozvola za određene međunarodne operacije "Lukoilu" do 29. aprila 2026. godine.

Produžena dozvola za određene međunarodne operacije "Lukoilu" Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Sjedinjene Američke Države produžile su danas dozvolu za određene međunarodne operacije ruskog naftnog giganta "Lukoila" do 29. aprila 2026. godina. Odluka je objavljena na sajtu Ministarstva finansija Sjedinjenih Država, Kancelarije za imovinu u inostranstvu.

Ovo je ažurirana verzija prethodnog režima dozvola. Licenca 128B prezicira koje vrste finansijskih i komercijalnih aktivnosti mogu da se nastave, uprkos sankcijama koje i dalje važe za ruske subjekte.

Šta ovo znači za Republiku Srbiju?

Ruska naftna kompanija "Lukoil" je druga kompanija po veličini i broju pumpi u Srbiji. U kompaniji "Lukoil Srbija" d.o.o. radi oko 180 ljudi, a kroz partnersko-dilersku mrežu je ukupan broj zaposlenih još oko 800 ljudi.

U Srbiji "Lukoil" ima 112 aktivnih benzinskih stanica. Imaju i dva naftna skladišta u Doljevcu i Ostružnici.

Lukoil Srbija gas

