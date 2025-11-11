Raste napetost u regionu zbog sankcija na naftu: Bugarska u pripravnosti, a Rumunija spremna na posljednju opciju

U Bugarskoj nervoza jača zbog sankcija "Lukoilu", a Rumunija traži rješenje za Lukoilovu rafineriju "Petrotel". Jedino Mađarska može da odahne jer je dobila izuzeće za rusku naftu.

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

U regionu raste napetost i zbog sankcija "Lukoilu" i "Rosnjeftu", koje stupaju na snagu 21. novembra. Odahnula je jedino Mađarska, jer je izuzeta od američkih embarga na ruski gas i naftu.

Odluku Vašingtona o izuzeću Mađaske od embarga na rusku naftu i gas u Budimpešti ocjenjuju kao događaj godine, jer čuva ekonomiju zemlje. Taj dogovor znači i Srbiji – zbog MOL-a koji posluje utoj zemlji i tranzita ruskog gasa Balkanskim tokom.

"Sankcije se neće primjenjivati na ova dva cjevovoda. Jedan koji dovodi gas sa juga, a drugi koji dovodi naftu sa istoka", navodi premijer Mađarske Viktor Orban.

U Bugarskoj nervoza jača zbog sankcija "Lukoilu". Iako je parlament donio Zakon koji predviđa izlazak ruskog vlasništva iz jedine rafinerije u zemlji, Vlada preduzima i zaštitne mjere: dodatni inspekcijski nadzor nad zalihama nafte i derivata i kontrolu izlaska i ulaska cisterni i dopremanja nafte sa mora.

Na području rafinerije u Burgasu raspoređene su i vojska i policija kako bi se osigurala bezbednost.

"I prije uvođenja sankcija, vidjeli smo incidente u rafinerijama u Evropi koje su u vlasništvu ruskih kompanija, tako da su ove akcije preventivne i usmjerene na zaštitu kritične infrastrukture rafinerije u Burgasu i drugih objekta Lukoila. Da razjasnimo - ne očekuje se kriza sa gorivom u Bugarskoj", navodi premijer Bugarske Rozen Željaskov.

Bugarske rezerve goriva obezbjeđuju snabdijevanje za 90 dana

Asen Asenov, predsjednik Državnih rezervi Bugarske izjavio je da zalihe benzina, dizela i lož-ulja trenutno pokrivaju 60 dana potrošnje zemlje, a da će preostale zalihe koje stignu iz inostranstva obezbijediti ukupno snabdijevanje za 90 dana.

Rumunija spremna na nacionalizaciju

I Rumunija traži rješenje za Lukoilovu rafineriju "Petrotel".

Mediji navode da, ukoliko ne dobije odlaganje primjene sankcija, Vlada u Bukureštu je spremna da pribjegne i posljednjoj opciji - da država nacionalizuje rafineriju.



(RTS)