Bugarska traži izuzeće od američkih sankcija Lukoilu: Strah od nestašica goriva i političkih potresa

Bugarska vlada razmatra zahtjev za izuzeće od američkih sankcija protiv ruske naftne kompanije Lukoil, plašeći se da bi njihova primjena mogla izazvati masovne nestašice goriva i političku krizu.

Izvor: Baloncici/Shutterstock

Bugarska razmatra mogućnost da zatraži izuzeće od novih američkih sankcija protiv najveće ruske privatne naftne kompanije Lukoil, jer strahuje da će te mjere izazvati velike nestašice goriva širom zemlje. Nestašice bi, kako se navodi, mogle dovesti i protesta koji bi mogli da "dovedu proruske političare na vlast", prenosi danas Politiko, pozivajući se na dva izvora.

Izvori su naveli da je bugarska vlada zatražila od Vašingtona objašnjenje kako može da dobije odlaganje sankcija koje će početi da važe od 21. novembra.

Kako su dodali, vlada u Sofiji strahuje da bi sankcije mogle da zaustave rad rafinerije Burgas u vlasništvu Lukoila, koja obezbjeđuje do 80 odsto ukupne količine goriva u toj zemlji, što bi dovelo do masovnih nestašica goriva i protesta.

Bugarska navodi da bi takva situacija mogla da ubrza pad vlade i ojača podršku predsjedniku Rumenu Radevu, koga neki smatraju pro-ruskim političarem, a koji je javno iznio ideju o formiranju nove partije, navode izvori na koje se poziva Politiko.

Bivši ministar za ekologiju i član organizacije Strateške perspektive, Julijan Popov, smatra da vlada nije adekvatno pripremljena i da nema plan za izlazak Lukoila iz Bugarske, što bi značilo da su nestašice goriva vejrovatan scenario ako se rješenje ne nađe.

On navodi da bi vlada trebalo da preuzme operativnu kontrolu nad rafinerijom, uz podršku "međunarodnog komiteta" advokata i eksperata.Eksperti, ipak, dovode u pitanje tvrdnje da bi, ako SAD ne dozvole izuzeće od sankcija, Radev pokušao da se domogne vlasti.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je prošle sedmice sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, što je podstaklo nekoliko zemalja EU u kojima ove firme posluju da zatraže izuzeće.