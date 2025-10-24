logo
Gruzija napravila neočekivan zaokret: Prvi put u istoriji počela da uvozi rusku naftu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dok Zapad sve više pooštrava sankcije prema Moskvi, Gruzija je napravila neočekivan zaokret - po prvi put u istoriji počela je da uvozi rusku naftu. Nova rafinerija u Kuleviju na obali Crnog mora već je primila prvu isporuku iz Rusije.

Gruzija uvozi rusku naftu Izvor: Profimedia/Youtube/Screenshot

SAD i Tramp su uveli sankcije ruskim naftnim gigantima Rosnjeft i Lukoilu, a EU je odredila potpuno ukidanje uvoza LNG-a iz Rusije od 1. januara 2027. godine. Ipak, jedna evropska država tek sada počinje da uvozi rusku naftu, što do sada nije činila. Nije ni mogla, jer nije imala svoju rafineriju, ali sada su je otvorili za rusku naftu.

Ruska kompanija Rosnjeft upravo je isporučila prvu pošiljku nafte novoj gruzijskoj rafineriji Kulevi, objavio je Rojters, pozivajući se na neobjavljene izvore iz industrije i podatke o praćenju brodova. Tanker Kajseri je 6. oktobra prevezao 105.340 metričkih tona sirove nafte iz ruske luke do naftnog terminala u Kuleviju, navodi novinska agencija.

Vijest dolazi usred otopljavanja odnosa između Moskve i Tbilisija pod vlašću stranke Gruzijski san. Postrojenje u Kuleviju, prva rafinerija nafte punog ciklusa u Gruziji, počelo je sa radom ranije ovog mjeseca, kao dio napora za smanjenje zavisnosti od uvoza goriva.

U prvoj fazi, rafinerija na obali Crnog mora ima cilj da preradi 1,2 miliona metričkih tona sirove nafte godišnje, a računaju i na rusku naftu. Rusiji ovo ide u prilog, jer traži nova tržišta za izvoz nakon masovnih sankcija koje je Zapad uveo zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Gruzija i Rusija su zvanično prekinule diplomatske kontakte nakon rata 2008. godine, ali su se odnosi između dvije susjedne zemlje promijenili posljednjih godina, jer trenutna gruzijska vlada nastoji da ojača ekonomske i političke veze.

(Mondo.rs)

Tagovi

nafta Gruzija Rusija

