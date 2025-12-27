Poslanik Dragan Galić i odbornici iz Šekovića pristupili Pokretu Sigurna Srpska

Pokret Sigurna Srpska, na čijem je čelu Draško Stanivuković, dobio je nova pojačanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske i na lokalnom nivou

Izvor: Draško Stanivuković/X

Kako je Stanivuković objavio na mreži X, ovom pokretu danas su pristupili narodni poslanik Dragan Galić, dosadašnji šef Kluba poslanika NPS-DNS, kao i odbornici iz Šekovića Dragan Savinović i Neđo Tomić.

Stanivuković je istakao da je Galić „narodni čovjek“ koji već godinama radi u interesu svojih Šekovića, ali i cijele Republike Srpske, naglašavajući da je njegov dolazak značajan korak za jačanje opozicionog djelovanja.

Prema njegovim riječima, cilj Pokreta Sigurna Srpska je slabljenje aktuelnog režima i izgradnja odgovorne, državotvorne politike. Stanivuković je poručio da su vrata pokreta otvorena za sve koji se prepoznaju u ideji sigurne i uređene Republike Srpske.

On je naveo da ulazak novih članova znači i dodatnu ruku opozicije u Narodnoj skupštini, što, kako tvrdi, približava ostvarenje više društveno važnih ciljeva. Među njima su udaljavanje kockarnica i kladionica od škola, uvođenje civilnog vojnog roka, ograničavanje upotrebe društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, uvođenje školskih uniformi, kao i druge mjere usmjerene na zaštitu društva i djece.

Stanivuković je ocijenio da Pokret Sigurna Srpska prerasta u ključni politički faktor koji može donijeti pozitivne promjene u Republici Srpskoj.