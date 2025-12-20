Crnadak: Odluka o Pokretu Sigurna Srpska nije bila jednoglasna

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak saopštio je da u vrhu stranke nije postignut jedinstven stav o formiranju Pokreta Sigurna Srpska, ističući da su pojedini medijski nastupi i tvrdnje u vezi s tim – netačni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Crnadak je na Fejskuku naveo da Predsjedništvo PDP-a nije jednoglasno donijelo odluku o formiranju Pokreta, jer su se tome, kako tvrdi, usprotivila najmanje dva visoka funkcionera stranke, uz napomenu da postoje i različita raspoloženja među članovima i simpatizerima.

Prema njegovim riječima, ni Glavni odbor PDP-a, koji je zasjedao u Bijeljini, nije donio jednoglasnu odluku, budući da podrška nije stigla od više funkcionera sa područja Banjaluke, Istočnog Sarajeva i Hercegovine.

Crnadak je podsjetio i da počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić nije dao podršku Pokretu, što je, kako je naveo, Ivanić potvrdio u više javnih i medijskih nastupa, iako nije prisustvovao sjednici Glavnog odbora.

On je ukazao i na način vođenja rasprave u Bijeljini, navodeći da je ona bila ograničena na 45 minuta, zbog čega se, kako kaže, mnogi članovi nisu ni uspjeli obratiti.

"Politike PDP-a, sa svojom jasnom alternativom vladajućem režimu, biće važan faktor na narednim izborima i nije dobro sa tim se poigravati", poručio je Crnadak.

Dodao je da mu se, kako tvrdi, javlja veliki broj ljudi koji pružaju snažnu podršku, žele stvarne promjene, ali ne vide svoj politički angažman u okviru Pokreta.

Uoči, kako je naveo, važnih dogovora na opozicionoj strani, Crnadak je pozvao na fokusiranje na rješavanje dva ključna problema – manjak povjerenja i pouzdanosti prema pojedinim akterima, kao i potrebu da niko ne bude isključen, odnosno da svako ko iskreno želi promjene pronađe svoje mjesto u zajedničkom opozicionom dogovoru.