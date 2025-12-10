logo
Mirna Savić Banjac dobila četvrtu funkciju: Imenovana za predsjednicu Gradskog odbora "Pokreta Sigurna Srpska"

Autor Nikolina Damjanić
0

Mirna Savić Banjac našla se među političarima sa najviše aktivnih funkcija u Banjaluci, nakon što je sinoć jednoglasno izabrana za predsjednicu Gradskog odbora "Pokreta Sigurna Srpska". Ovo joj je četvrta funkcija na lokalnom i republičkom nivou.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Savić Banjac je već obavljala dvije visoke stranačke i jednu izvršnu funkciju. U decembru prošle godine izabrana je za predsjednicu Gradskog odbora PDP Banjaluka, a nedugo zatim imenovana je i za gradskog menadžera Grada Banjaluka.

Pored toga, ona je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U martu ove godine, Komisija za sprečavanje sukoba interesa odlučila je da Savić Banjac može obavljati funkciju gradskog menadžera i istovremeno ostati na poziciji narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Komisija je odluku donijela na zahtjev Savić Banjac, navodeći da ne postoji nespojivost između funkcije narodnog poslanika i poslova u jedinicama lokalnih samouprava. Na osnovu toga, Komisija je dala pozitivno mišljenje, omogućivši joj da ostane na obe pozicije.

Uputili smo upit PDP-u da li Savić Banjac i dalje obavlja funkciju predsjednice Gradskog odbora Banjaluka, a odgovor ćemo objaviti odmah po njegovom pristizanju.

