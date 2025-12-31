Alarmantni podaci „Plavog telefona": Ove godine 5.540 poziva djece iz cijele BiH

Na "Plavi telefon", odnosno besplatnu savjetodavnu liniju za djecu i mlade, ove godine stiglo je 5.540 poziva iz cijele BiH, a nadležnim institucijama proslijeđene su prijave zbog sumnje na nasilje nad skoro 100 djece i mladih.

Izvor: Promo

"Najviše poziva odnosi se na mentalno zdravlje i ovo je trend koji se nastavlja od kako je počela pandemija kovida. Uz mentalno zdravlje česte teme su porodični i vršnjački odnosi, kao i nasilje i zlostavljanje. Posebno zabrinjavajuća je učestalost poziva koji se odnose na suicidalne misli i pokušaje kod djece i mladih, koji se tokom zimskih mjeseci intenziviraju", naveo je direktor Udruženja "Naša generacija" Saša Risojević.

On je pojasnio da na liniji "Plavog telefona" rade dva savjetnika koji su psiholozi i imaju dodatna znanja i vještine za pružanje podrške djeci.

"Kada nas dijete pozove naš zadatak je da ga saslušamo, pružimo mu podršku i razumijevanje, te uvažimo problem zbog kojeg se javlja. Ponekad se vjeruje da smo mi tu da dajemo rješenja, međutim to nije slučaj jer je naš cilj da zajedno sa djetetom istražimo moguća rješenja ili ponašanja koja će njemu najviše odgovarati", rekao je Risojević.

On je naglasio da je ključno rano prepoznavanje problema, a putem kampanja koje sprovodi "Naša generacija" djeca se ohrabruju da na vrijeme prepoznaju različite oblike nasilja i da potraže podršku kada osjete da im je potrebna.

"Iskustvo nam govori da svaki put kada napravimo kampanju u školama ili održimo predavanja i prezentacije o `Plavom telefonu`, obično narednih dana primamo veći broj poziva ili prijave nasilja iz gradova koje smo posjetili. Sve ovo nam govori da je važno da smo prisutni i uživo, da razgovaramo sa djecom i na taj način gradimo odnos povjerenja koji će neko dijete osnažiti da potraži podršku", reka je Risojević.

On kaže da je najčešći problem nedostatak komunikacije u porodici ili nezainteresovanost roditelja za dijete, što ono može da shvati kao poruku da nije vrijedno.

"Ako ovakvo stanje traje duže ili je prisutno od ranog uzrasta, dijete može da zaključi da nije vrijedno. Upravo ovo uvjerenje predstavlja temelj za razvoj brojnih poteškoća u mentalnom zdravlju", rekao je Risojević.

Govoreći o radu Udruženja "Nova generacija", Risojević je naveo da je trenutno zaposleno 20 stručnjaka - psihologa, socijalnih radnika, defektologa i psihoterapeuta koji su raspoređeni na tri usluge socijalne zaštite.

"To su Dnevni centar za djecu žrtve nasilja i zlostavljanja, Savjetovalište za djecu i porodice i Savjetodavna linija `Plavi telefon`. Ovaj tim je u 2025. obezbijedio usluge i zaštitu za više od 2.500 djece, 5.500 obroka i više od 8.000 savjetovanja za djecu iz cijele BiH", rekao je Risojević.

On je mladima poručio da su važni i da imaju pravo na podršku, ma koliko je ponekad to teško povjerovati.

"Iako nekad sve izgleda bezizlazno znajte da postoje profesionalci i organizacije koji su tu da bi vas zaštitili", kaže Risojević.

