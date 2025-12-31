logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alarmantni podaci „Plavog telefona": Ove godine 5.540 poziva djece iz cijele BiH

Alarmantni podaci „Plavog telefona": Ove godine 5.540 poziva djece iz cijele BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na "Plavi telefon", odnosno besplatnu savjetodavnu liniju za djecu i mlade, ove godine stiglo je 5.540 poziva iz cijele BiH, a nadležnim institucijama proslijeđene su prijave zbog sumnje na nasilje nad skoro 100 djece i mladih.

Ove godine 5.540 poziva djece iz cijele BiH Izvor: Promo

"Najviše poziva odnosi se na mentalno zdravlje i ovo je trend koji se nastavlja od kako je počela pandemija kovida. Uz mentalno zdravlje česte teme su porodični i vršnjački odnosi, kao i nasilje i zlostavljanje. Posebno zabrinjavajuća je učestalost poziva koji se odnose na suicidalne misli i pokušaje kod djece i mladih, koji se tokom zimskih mjeseci intenziviraju", naveo je direktor Udruženja "Naša generacija" Saša Risojević. 

On je pojasnio da na liniji "Plavog telefona" rade dva savjetnika koji su psiholozi i imaju dodatna znanja i vještine za pružanje podrške djeci.

"Kada nas dijete pozove naš zadatak je da ga saslušamo, pružimo mu podršku i razumijevanje, te uvažimo problem zbog kojeg se javlja. Ponekad se vjeruje da smo mi tu da dajemo rješenja, međutim to nije slučaj jer je naš cilj da zajedno sa djetetom istražimo moguća rješenja ili ponašanja koja će njemu najviše odgovarati", rekao je Risojević.

On je naglasio da je ključno rano prepoznavanje problema, a putem kampanja koje sprovodi "Naša generacija" djeca se ohrabruju da na vrijeme prepoznaju različite oblike nasilja i da potraže podršku kada osjete da im je potrebna.

"Iskustvo nam govori da svaki put kada napravimo kampanju u školama ili održimo predavanja i prezentacije o `Plavom telefonu`, obično narednih dana primamo veći broj poziva ili prijave nasilja iz gradova koje smo posjetili. Sve ovo nam govori da je važno da smo prisutni i uživo, da razgovaramo sa djecom i na taj način gradimo odnos povjerenja koji će neko dijete osnažiti da potraži podršku", reka je Risojević.

On kaže da je najčešći problem nedostatak komunikacije u porodici ili nezainteresovanost roditelja za dijete, što ono može da shvati kao poruku da nije vrijedno.

"Ako ovakvo stanje traje duže ili je prisutno od ranog uzrasta, dijete može da zaključi da nije vrijedno. Upravo ovo uvjerenje predstavlja temelj za razvoj brojnih poteškoća u mentalnom zdravlju", rekao je Risojević.

Govoreći o radu Udruženja "Nova generacija", Risojević je naveo da je trenutno zaposleno 20 stručnjaka - psihologa, socijalnih radnika, defektologa i psihoterapeuta koji su raspoređeni na tri usluge socijalne zaštite.

"To su Dnevni centar za djecu žrtve nasilja i zlostavljanja, Savjetovalište za djecu i porodice i Savjetodavna linija `Plavi telefon`. Ovaj tim je u 2025. obezbijedio usluge i zaštitu za više od 2.500 djece, 5.500 obroka i više od 8.000 savjetovanja za djecu iz cijele BiH", rekao je Risojević.

On je mladima poručio da su važni i da imaju pravo na podršku, ma koliko je ponekad to teško povjerovati.

"Iako nekad sve izgleda bezizlazno znajte da postoje profesionalci i organizacije koji su tu da bi vas zaštitili", kaže Risojević. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Plavi telefon djeca mladi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ