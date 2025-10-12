logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mirna Savić-Banjaco problemima sa Depot-om: Zdravlje građana je iznad svega, odvoz i prijem otpada ne smiju stati

Mirna Savić-Banjaco problemima sa Depot-om: Zdravlje građana je iznad svega, odvoz i prijem otpada ne smiju stati

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradska administracija Banje Luke poručuje da odvoz i prijem otpada mora da se odvija nesmetano, uprkos problemima sa „Depot-om“, dok će Vlada RS i lokalne zajednice paralelno tražiti rješenja kako bi se zaštitilo zdravlje građana.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradski menadžer Banjaluke, Mirna Savić-Banjac, poručila je da odvoz i prijem otpada, kao osnovna komunalna djelatnost, mora da se odvija nesmetano, dok se pitanje „Depot-a“ rješava paralelno.

"Očekujemo da će Vlada Republike Srpske što prije okupiti sve lokalne zajednice koje odlažu otpad na Regionalnoj deponiji u Ramićima i sagledati sve mogućnosti kako se ne bi ugrozilo zdravlje stanovnika", kazala je Savić-Banjac.

Ona je najavila da će sutra o pitanju „Depot-a“ zasjedati Gradski štab za vanredne situacije. Istakla je i da je sudskom presudom potvrđeno zakonito postupanje Grada i Odjeljenja komunalne policije, koje je sprovelo kontrolu rada „Depot-a“ i osiguralo kontinuiranu uslugu odvoza otpada.

"Kako smo već više puta istakli, preduzeća „Čistoća“ i „Depot“ dužni su da poštuju Zakon o komunalnim djelatnostima, članove 14 i 15, tako da prijem i odvoz otpada ne smije da bude doveden u pitanje nijednog trenutka", rekla je Savić-Banjac.

Gradski menadžer je naglasila da usluga odvoza i deponovanja otpada ne smije da stane nijedan dan, što je potvrđeno i presudom Okružnog suda.

"Zdravlje građana mora biti iznad svega, a Banjaluka mora ostati čist grad. Sve institucije moraju preuzeti svoj dio odgovornosti, jer čak osam lokalnih zajednica odlaže otpad u Banjojluci", dodala je Savić-Banjac.

Podsjetila je da problem „Depot-a“ traje više od dvije decenije i da je sadašnja gradska administracija zatekla situaciju, ali da neće dozvoliti da on postane teret građana.

"Ovo je još jedan primjer nesavjesnog rada iz prethodnih godina. Ipak, Banjaluka ne smije biti talac ničije neodgovornosti i uradićemo sve da zaštitimo prvenstveno naše građane i njihovo zdravlje. Dodatno, tražimo od skupštinske komisije da podnese izvještaj o urađenom poslu i da se očituje o ovom problemu", zaključila je Savić-Banjac.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Depot Banjaluka smeće mirna savić banjac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ