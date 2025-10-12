Mirna Savić-Banjaco problemima sa Depot-om: Zdravlje građana je iznad svega, odvoz i prijem otpada ne smiju stati

Gradska administracija Banje Luke poručuje da odvoz i prijem otpada mora da se odvija nesmetano, uprkos problemima sa „Depot-om“, dok će Vlada RS i lokalne zajednice paralelno tražiti rješenja kako bi se zaštitilo zdravlje građana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradski menadžer Banjaluke, Mirna Savić-Banjac, poručila je da odvoz i prijem otpada, kao osnovna komunalna djelatnost, mora da se odvija nesmetano, dok se pitanje „Depot-a“ rješava paralelno.

"Očekujemo da će Vlada Republike Srpske što prije okupiti sve lokalne zajednice koje odlažu otpad na Regionalnoj deponiji u Ramićima i sagledati sve mogućnosti kako se ne bi ugrozilo zdravlje stanovnika", kazala je Savić-Banjac.

Ona je najavila da će sutra o pitanju „Depot-a“ zasjedati Gradski štab za vanredne situacije. Istakla je i da je sudskom presudom potvrđeno zakonito postupanje Grada i Odjeljenja komunalne policije, koje je sprovelo kontrolu rada „Depot-a“ i osiguralo kontinuiranu uslugu odvoza otpada.

"Kako smo već više puta istakli, preduzeća „Čistoća“ i „Depot“ dužni su da poštuju Zakon o komunalnim djelatnostima, članove 14 i 15, tako da prijem i odvoz otpada ne smije da bude doveden u pitanje nijednog trenutka", rekla je Savić-Banjac.

Gradski menadžer je naglasila da usluga odvoza i deponovanja otpada ne smije da stane nijedan dan, što je potvrđeno i presudom Okružnog suda.

"Zdravlje građana mora biti iznad svega, a Banjaluka mora ostati čist grad. Sve institucije moraju preuzeti svoj dio odgovornosti, jer čak osam lokalnih zajednica odlaže otpad u Banjojluci", dodala je Savić-Banjac.

Podsjetila je da problem „Depot-a“ traje više od dvije decenije i da je sadašnja gradska administracija zatekla situaciju, ali da neće dozvoliti da on postane teret građana.

"Ovo je još jedan primjer nesavjesnog rada iz prethodnih godina. Ipak, Banjaluka ne smije biti talac ničije neodgovornosti i uradićemo sve da zaštitimo prvenstveno naše građane i njihovo zdravlje. Dodatno, tražimo od skupštinske komisije da podnese izvještaj o urađenom poslu i da se očituje o ovom problemu", zaključila je Savić-Banjac.