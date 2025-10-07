DEP-OT prestaje da prima otpad, Prnjavor privremeno riješio problem

Dok neke opštine i gradovi Republike Srpske traže rješenje za odlaganje otpada nakon što je preduzeće DEP-OT iz Banjaluke najavilo da od srijede, 8. oktobra, prestaje sa prijemom smeća na deponiji u Ramićima, opština Prnjavor pronašla je privremeno rješenje.

Izvor: Darko Tomaš/Facebook

Gradonačelnik Darko Tomaš saopštio je da Prnjavor neće imati problem sa odlaganjem komunalnog otpada zahvaljujući pomoći komšija iz Doboja.

„Prnjavor neće imati problem sa odlaganjem komunalnog otpada. Hvala komšijama iz Doboja“, napisao je Tomaš na društvenoj mreži X.

Прњавор неће имати проблем са одлагањем комуналног отпада!



Хвала комшијама из Добоја! — Darko Tomaš (@TomasDarko)October 7, 2025

Deponija u Ramićima, koja je sada zatvorena za prijem smeća, služila je kao centralno odlagalište za više lokalnih zajednica, uključujući Banjaluku, Laktaše, Gradišku, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo i Mrkonjić Grad.

Direktor preduzeća DEP-OT, Ratko Jokić, pojasnio je da je obustava rada posljedica sprovođenja rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, prema kojem zemljište mora biti predato preduzeću „Čistoća“ Banjaluka.

„Ne možemo nekome da ostavimo opremu vrijednu nekoliko miliona maraka jer nam to zakon ne dozvoljava. Rok koji je Sud odredio, 14. oktobar, je prekratak. Moramo zaštititi i građane i naše radnike“, rekao je Jokić.

Jokić je podsjetio da samo preduzeće "DEP-OT" u regiji ima ekološku dozvolu i sve sertifikate za tretiranje otpada.

Banjalučka "Čistoća" trebalo bi da 14. oktobra preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima koje joj pripada po presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci iz jula prošle godine.

Problem odlaganja otpada u Banjaluci nije nov. Već nekoliko puta tokom ove godine prijetila je ekološka katastrofa, kada zbog štrajka radnika DEP-OT-a ili problema oko zemljišta sa preduzećem Čistoća, smeće nije odvoženo po nekoliko dana, što je izazivalo niz kritika i zabrinutosti javnosti.