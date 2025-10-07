logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

DEP-OT prestaje da prima otpad, Prnjavor privremeno riješio problem

DEP-OT prestaje da prima otpad, Prnjavor privremeno riješio problem

Autor Nikolina Damjanić
0

Dok neke opštine i gradovi Republike Srpske traže rješenje za odlaganje otpada nakon što je preduzeće DEP-OT iz Banjaluke najavilo da od srijede, 8. oktobra, prestaje sa prijemom smeća na deponiji u Ramićima, opština Prnjavor pronašla je privremeno rješenje.

Prnjavor privremeno riješio problem sa odlaganjem otpada Izvor: Darko Tomaš/Facebook

Gradonačelnik Darko Tomaš saopštio je da Prnjavor neće imati problem sa odlaganjem komunalnog otpada zahvaljujući pomoći komšija iz Doboja.

„Prnjavor neće imati problem sa odlaganjem komunalnog otpada. Hvala komšijama iz Doboja“, napisao je Tomaš na društvenoj mreži X.

Deponija u Ramićima, koja je sada zatvorena za prijem smeća, služila je kao centralno odlagalište za više lokalnih zajednica, uključujući Banjaluku, Laktaše, Gradišku, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo i Mrkonjić Grad.

Direktor preduzeća DEP-OT, Ratko Jokić, pojasnio je da je obustava rada posljedica sprovođenja rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, prema kojem zemljište mora biti predato preduzeću „Čistoća“ Banjaluka.

„Ne možemo nekome da ostavimo opremu vrijednu nekoliko miliona maraka jer nam to zakon ne dozvoljava. Rok koji je Sud odredio, 14. oktobar, je prekratak. Moramo zaštititi i građane i naše radnike“, rekao je Jokić.

Jokić je podsjetio da samo preduzeće "DEP-OT" u regiji ima ekološku dozvolu i sve sertifikate za tretiranje otpada.

Banjalučka "Čistoća" trebalo bi da 14. oktobra preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima koje joj pripada po presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci iz jula prošle godine.

Problem odlaganja otpada u Banjaluci nije nov. Već nekoliko puta tokom ove godine prijetila je ekološka katastrofa, kada zbog štrajka radnika DEP-OT-a ili problema oko zemljišta sa preduzećem Čistoća, smeće nije odvoženo po nekoliko dana, što je izazivalo niz kritika i zabrinutosti javnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Tomaš Prnjavor Depot

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ