"Depot" od srijede prestaje da prima otpad: "Biće ugroženo osam lokalnih zajednica"

Regionalna deponija u Ramićima od srijede, 8. oktobra, prestaje da prima otpad, potvrdio je direktor preduzeća „Depot“ Ratko Jokić.

Izvor: Screenshot

Prema njegovim riječima, Skupština preduzeća prethodnih dana održala je sjednicu na kojoj su donijeta tri zaključka.

“Prvi zaključak je da se odbija zahtjev “Čistoće” Banjaluka za dogovor, jer nije povoljan po javno preduzeće “Depot” nije u skladu sa pravnim propisima i neprovodiv je”, rekao je Jokić.

Dodao je da je drugim zaključkom zadužena uprava preduzeća i Nadzorni odbor da sprovedu sve zakonske procedure i javne nabavke, te angažuju stručna lica koja će izraditi elaborat o demontaži opreme i postrojenja na regionalnoj deponiji u Ramićima, pišu Nezavisne novine.

“Trećim zaključkom zadužena je uprava da zaštiti imovinu preduzeća i da opremu konzervira i premjesti na odgovarajuću lokaciju kako ne bi došlo do oštećenja. U prevodu, to znači da moramo da izađemo sa lokacije, ali i da ćemo morati zaustaviti prijem otpada “, istakao je Jokić.

Kako je naveo, od srijede 8. oktobra, „Depot“ zbog fizičkih i pravnih ograničenja neće moći primati otpad, jer je potrebno ispoštovati odluku suda i započeti demontažu postrojenja na deponiji.

“Postrojenja koja imamo vrijedna su po nekoliko miliona maraka i ne možemo ih ostaviti. Okružni privredni sud u Banjaluci donio je odluku da do 14. oktobra moramo napustiti deponiju, ali smatram da je rok prekratak. Ne znam da li ćemo uspjeti da sve obavimo na vrijeme, jer moramo zaštititi građane, imovinu i radnike preduzeća”, naglasio je Jokić.

Dodao je da se na lokaciji nalaze dva komplikovana sistema – postrojenje za prečišćavanje voda i plamenik za sakupljanje metana.

“U cijeloj regiji ne postoji drugi centar koji ima ekološku dozvolu i sve sertifikate za tretman otpada. Žao mi je što je sud regionalnu deponiju posmatrao kao livadu sa koje se tako lako može otići”, rekao je on.

Kako je najavio, sudski izvršilac trebalo bi da 14. oktobra u 9 časova dođe na lice mjesta.

“Pokušaćemo da sve završimo do tada, ali sumnjamo da ćemo uspjeti", rekao je Jokić, dodajući da su prethodnih dana imali sastanak sa gradonačelnikom Draško Stanivukovićem, koji je, kako kaže, “trebalo da bude održan mnogo ranije”.

Iz Depota su naveli da će biti ugroženo osam lokalnih zajednica i da ne znaju gdje će banjalučka "Čistoća" odvoziti smeće.

Na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Banjaluci, „Čistoća“ će 14. oktobra u 9 časova preuzeti zemljište regionalne deponije u Ramićima.

(Mondo)