Zemljište deponije u Ramićima prelazi u vlasništvo "Čistoće" 14. oktobra

Na osnovu presude Okružnog privrednog suda u Banjaluci, "Čistoća" će 14. oktobra u 9 časova preuzeti zemljište regionalne deponije u Ramićima, potvrdio je direktor "Depota" Ratko Jokić.

Izvor: Srna

Jokić je istakao da je zakazan ulazak u posjed i naglasio da će odluke institucija morati biti ispoštovane, iako je, kako kaže, situacija "vrlo ozbiljna i zabrinjavajuća".

"Mi smo pokušavali da urgiramo na sve moguće načine da sud sprovede izvršenje, ali to nije urodilo plodom. Na naše žalbe odgovoreno je ekspresno, bez većeg razmatranja, što dodatno brine", rekao je Jokić za Nezavisne novine.

On je pojasnio da će "Depot" određeni period prije same deložacije morati obustaviti prijem otpada kako bi demontirao postrojenja i opremu.

"U tom periodu ne znam gdje će se odvoziti smeće, jer je to ozbiljno pitanje o kojem tek treba da odluči Skupština preduzeća, zakazana za petak", naveo je Jokić.

Prema njegovim riječima, bez obzira na težinu situacije, "Depot" je obavezan da poštuje zakonske procedure i sudske odluke.

"Mi se moramo pripremiti na obustavu rada i iseljenje, jer sudska odluka mora biti izvršena", zaključio je Jokić.

Na pitanje o radu komisije koju su odbornici Skupštine grada Banjaluka formirali radi praćenja stanja u "Depotu", a koja je imala zadatak da uključi predstavnike parlamentarnih stranaka, Gradske uprave, opština i gradova iz kojih se otpad odlaže, kao i nadležnih republičkih organa, Jokić je odgovorio da izvještaje te komisije još nije vidio, ali da oni u svakom slučaju ne mogu odložiti izvršenje presude.

Podsjećamo, Okružni privredni sud je u julu prošle godine obavezao "Depot" da "Čistoći" preda u posjed više od 295 dunuma zemljišta u Ramićima, na kojem se nalazi regionalna deponija.

(Mondo)