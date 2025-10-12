Direktor Depot-a: Očekujemo od nadležnih da spriječe moguću ekološku katastrofu

Direktor Javnog preduzeća "DE-POT" Banjaluka Ratko Jović istakao je da od nadležnih institucija Republike Srpske očekuje da zaštite zakonitost i spriječe moguću ekološku katastrofu koja bi pogodila Banjaluku i cijelu regiju.

Izvor: Srna/Milica Džepina

"Sutra upućujemo zvaničan dopis, koji su potpisali svi zaposleni u našem preduzeću, Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvu pravde i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove", naveo je Jokić u saopštenju.

On je naglasio da kao direktor Javnog preduzeća, osjeća dužnost i odgovornost da, zajedno sa svojim zaposlenima, digne glas u odbrani javnog interesa, radnih mjesta i životne sredine Banjaluke.

"Naš apel nije izraz nezadovoljstva, već poziv na odgovornost i saradnju. Želimo da se postupa u skladu sa zakonom, da se isprave nepravde i da se sačuva ono što su generacije radnika i lokalnih zajednica stvarale decenijama", istakao je Jokić.

Ne branimo lične interese, rekao je Jokić, već interes svih građana – pravo na zdravu okolinu i siguran posao.

"Za sutra je zakazana sjednica Skupštine grada i nadam se da ćemo, uz podršku institucija Republike Srpske, doći do fer i trajnog rješenja", napomenuo je Jokić.

On je dodao da "DEP-OT" ostaje privržen zakonu, javnom interesu i očuvanju čiste i bezbjedne Banjaluke za sve njene građane.

Jokić je na nedavnoj konferenciji za novinare istakao da je Okružni sud donio odluku da moraju 14. oktobra predati zemljište deponije u Ramićima banjalučkoj "Čistoći".

"Taj rok je prekratak, nećemo biti u mogućnosti to da učinimo jer moramo zaštiti i građane i naše radnike", rekao je tad Jokić.

Jokić je pojasnio i da je nemoguće fizički da "DEP-OT" prima otpad i poštuje odluku Suda, odnosno da demontira opremu i postrojenja milionske vrijednosti.

Jokić je podsjetio da samo preduzeće "DEP-OT" u regiji ima ekološku dozvolu i sve sertifikate za tretiranje otpada.

Banjalučka "Čistoća" trebalo bi da 14. oktobra preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima koje joj pripada po presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci iz jula prošle godine.

Ovaj sud je donio zaključak kojim se određuje prinudno izvršenje uz prisustvo sudskog izvršitelja i vještaka geodetske struke, a uz asistenciju sudske policije.