Spor oko deponije u Ramićima: DEPOT će primati otpad do 14. oktobra

DEPOT pred iseljenjem, ugrožena radna mjesta i zbrinjavanje otpada

Izvor: Srna

Iako će se i danas nesmetano zbrinjavati smeće, situacija u vezi sa regionalnom deponijom u Ramićima iz sata u sat postaje sve neizvjesnija. Prema presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, zemljište deponije 14. oktobra treba da preuzme preduzeće Čistoća, što otvara pitanje budućeg funkcionisanja firme DEPOT.

„Nažalost, po posljednjoj presudi Suda, mi smo dužni da izađemo 14. oktobra i nećemo biti u mogućnosti da obavljamo svoju djelatnost. Zato apelujem na Vrhovni sud da pregleda i preispita sve svoje odluke“, izjavio je Aleksandar Šibarević, predstavnik kapitala grada Banjaluka u DEPOT-u.

On je podsjetio da ovaj spor traje već dvije decenije i ocijenio da grad prema preduzeću ima "maćehinski odnos".

"DEPOT ima ekološku dozvolu za djelatnost kojom se bavimo, dok Čistoća nema. Pozivam stručnu javnost da se uključi, jer ovo ne smije biti stvar politike", naglasio je Šibarević.

Sa druge strane, sindikat DEPOT-a upozorava na ozbiljne posljedice sudske odluke. Darko Knežević, predsjednik sindikalne organizacije, istakao je da je ugroženo 49 radnih mjesta i upozorio da bi problem mogao pogoditi i šire stanovništvo.

"Nadam se da ćemo riješiti ovaj problem. Pozivamo institucije Republike Srpske da se uključe, prije svega premijera Sava Minića, jer je ovakvom odlukom ugroženo 500.000 stanovnika ove regije", rekao je Knežević.