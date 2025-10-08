logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spor oko deponije u Ramićima: DEPOT će primati otpad do 14. oktobra

Spor oko deponije u Ramićima: DEPOT će primati otpad do 14. oktobra

Autori Vesna Kerkez Autori RTRS
0

DEPOT pred iseljenjem, ugrožena radna mjesta i zbrinjavanje otpada

banjaluka DEPOT će primati otpad do 14. oktobra Izvor: Srna

Iako će se i danas nesmetano zbrinjavati smeće, situacija u vezi sa regionalnom deponijom u Ramićima iz sata u sat postaje sve neizvjesnija. Prema presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, zemljište deponije 14. oktobra treba da preuzme preduzeće Čistoća, što otvara pitanje budućeg funkcionisanja firme DEPOT.

„Nažalost, po posljednjoj presudi Suda, mi smo dužni da izađemo 14. oktobra i nećemo biti u mogućnosti da obavljamo svoju djelatnost. Zato apelujem na Vrhovni sud da pregleda i preispita sve svoje odluke“, izjavio je Aleksandar Šibarević, predstavnik kapitala grada Banjaluka u DEPOT-u.

On je podsjetio da ovaj spor traje već dvije decenije i ocijenio da grad prema preduzeću ima "maćehinski odnos".

"DEPOT ima ekološku dozvolu za djelatnost kojom se bavimo, dok Čistoća nema. Pozivam stručnu javnost da se uključi, jer ovo ne smije biti stvar politike", naglasio je Šibarević.

Sa druge strane, sindikat DEPOT-a upozorava na ozbiljne posljedice sudske odluke. Darko Knežević, predsjednik sindikalne organizacije, istakao je da je ugroženo 49 radnih mjesta i upozorio da bi problem mogao pogoditi i šire stanovništvo.

"Nadam se da ćemo riješiti ovaj problem. Pozivamo institucije Republike Srpske da se uključe, prije svega premijera Sava Minića, jer je ovakvom odlukom ugroženo 500.000 stanovnika ove regije", rekao je Knežević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Depot Banjaluka smeće

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ