Posljednji dan godine sunčan, ali hladan i vjetrovit

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i hladnije u odnosu na prethodni dan i vjetrovito.

Izvor: Envato

Tokom noći biće pretežno oblačno i hladno, na sjeveru i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren do pojačan, sjevernih smjerova, uveče u skretanju na južne smjerove, umjerenog, u Posavini i jakog intenziteta.

U Hercegovini se očekuje umjerena do jaka bura, uveče vjetar u slabljenju.

Najviša temperatura vazduha biće od minus šest do nula, na jugu i sjeveru do četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 17, Čemerno, Drinić minus 11, Han Pijesak, Sanski Most, Jajce, Drvar minus 10, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Bihać minus devet, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Zenica minus osam, Sokolac, Gacko, Novi Grad minus sedam, Foča, Sarajevo, Tuzla minus šest, Višegrad minus pet, Bijeljina minus tri, Trebinje minus jedan, Mostar nula stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske jutros vozače upozoravaju na poledicu, posebno u višim planinskim predjelima i preko prevoja, te na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa, od danas u 12.00 časova do sutra u ponoć, te od 12.00 časova 6. januara do ponoći 7. januara i 9. januara cijeli dan.

Na području Banjaluke zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju 8. januara.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi su u toku i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina - Nova Topola, radovi su privedeni kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Zbog izgradnje vodovodne mreže izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan- Prijedor jedan.

Radovi su u toku i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, te u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh" na putu Brodar-Višegrad, u tunelu "Trgovišta" na magistralnom putu dionica Brodar-granica Republike Srpske i Srbije /Rudo jedan/ i u tunelu "Kotva 2" na magistralnom putu Međeđa-Brodar.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, te na putu Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Srbac-Derventa izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U Federaciji BiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnom putu Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom osim nedjelje od 7.00 do 17.00 časova saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja na prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

(Srna/Mondo)