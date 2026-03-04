Geostrateška mapa Evrope: Evo gdje se nalaze najvažnije američke vojne baze

Američke vojne baze u Evropi igraju ključnu ulogu u projektovanju moći.

Američka vojska ima veliki broj vojnih baza širom Evrope. Prema izvještaju Ministarstva odbrane o rasporedu snaga, zaključno sa 30. junom 2024. godine, na području nadležnosti Evropske komande Sjedinjenih Država (EUCOM) bilo je najmanje 65.754 aktivnih pripadnika vojske.

Američke trupe nalaze se u više od 38 vojnih baza širom Evrope. Spisak obuhvata lokacije američkih vojnih baza na kontinentu, ali obuhvata samo one koje imaju najmanje 10 hektara površine ili vrednost od najmanje 10 miliona dolara, piše Newsweek.

Vojne baze u inostranstvu smatraju se važnim za projekciju američke moći van njenih teritorijalnih granica, jer omogućavaju prisustvo u oblastima za koje "vlada SAD procijeni da su važne za nacionalni interes", navodi se u izvještaju Kongresne istraživačke službe iz jula 2024. godine.

U izvještaju se dodaje da vojne baze mogu i da "signaliziraju namere SAD drugim međunarodnim akterima, što može podržati različite strateške ciljeve".

Postavljanje ili zatvaranje vojnih baza može omogućiti SAD da "pošalju poruku saveznicima", navodi se dalje, što sugeriše da bi eventualno povlačenje trupa iz baza širom Evrope imalo geostrateške i političke namjere.

U nastavku je spisak nekih od glavnih američkih vojnih instalacija u Evropi, prema zvanično odobrenoj listi baza na sajtu Ministarstva odbrane SAD "Military Installations". Na sajtu se napominje da lista ne obuhvata svaku američku instalaciju, već samo one koje je odobrala pojedina grana oružanih snaga.

Spisak američkih baza u Evropi:

Njemačka

Ansbach, U.S. Army Garrison

Buechel Air Base

Geilenkirchen NATO Air Base

Kalkar, U.S. Air Force Element

Ramstein AB

Spangdahlem AB

USAG Bavaria

USAG Bavaria, Garmisch

USAG Bavaria, Hohenfels

USAG Rheinland-Pfalz Kaiserslautern Military Community

USAG Rheinland-Pfalz, Baumholder

USAG Stuttgart

USAG Wiesbaden

Italija

Aviano Air Base

Ghedi Air Base

Naval Air Station Sigonella

Naval Support Activity Naples

Naval Support Activity Naples Department Gaeta

USAG Italy

USAG Italy-Darby Military Community

Mađarska

Papa Air Base

Grčka

Naval Support Activity Souda Bay

Portugal

Lajes Field

Španija

Moron AB

Naval Station Rota

Ujedinjeno Kraljevstvo

RAF Alconbury, RAF Molesworth

RAF Croughton, RAF Fairford

RAF Lakenheath

RAF Mildenhall

Turska

Incirlik AB

Izmir AS

Holandija

USAG BENELUX Brunssum

Volkel Air Base

Norveška

Stavanger

Belgija

Kleine Brogel Air Base

USAG BENELUX-Brussels

USAG BENELUX-SHAPE/Chievres

