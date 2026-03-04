Geostrateška mapa Evrope: Evo gdje se nalaze najvažnije američke vojne baze

Američke vojne baze u Evropi igraju ključnu ulogu u projektovanju moći.
Američka vojska ima veliki broj vojnih baza širom Evrope. Prema izvještaju Ministarstva odbrane o rasporedu snaga, zaključno sa 30. junom 2024. godine, na području nadležnosti Evropske komande Sjedinjenih Država (EUCOM) bilo je najmanje 65.754 aktivnih pripadnika vojske.
Američke trupe nalaze se u više od 38 vojnih baza širom Evrope. Spisak obuhvata lokacije američkih vojnih baza na kontinentu, ali obuhvata samo one koje imaju najmanje 10 hektara površine ili vrednost od najmanje 10 miliona dolara, piše Newsweek.
Vojne baze u inostranstvu smatraju se važnim za projekciju američke moći van njenih teritorijalnih granica, jer omogućavaju prisustvo u oblastima za koje "vlada SAD procijeni da su važne za nacionalni interes", navodi se u izvještaju Kongresne istraživačke službe iz jula 2024. godine.
U izvještaju se dodaje da vojne baze mogu i da "signaliziraju namere SAD drugim međunarodnim akterima, što može podržati različite strateške ciljeve".
Postavljanje ili zatvaranje vojnih baza može omogućiti SAD da "pošalju poruku saveznicima", navodi se dalje, što sugeriše da bi eventualno povlačenje trupa iz baza širom Evrope imalo geostrateške i političke namjere.
U nastavku je spisak nekih od glavnih američkih vojnih instalacija u Evropi, prema zvanično odobrenoj listi baza na sajtu Ministarstva odbrane SAD "Military Installations". Na sajtu se napominje da lista ne obuhvata svaku američku instalaciju, već samo one koje je odobrala pojedina grana oružanih snaga.
Spisak američkih baza u Evropi:
Njemačka
- Ansbach, U.S. Army Garrison
- Buechel Air Base
- Geilenkirchen NATO Air Base
- Kalkar, U.S. Air Force Element
- Ramstein AB
- Spangdahlem AB
- USAG Bavaria
- USAG Bavaria, Garmisch
- USAG Bavaria, Hohenfels
- USAG Rheinland-Pfalz Kaiserslautern Military Community
- USAG Rheinland-Pfalz, Baumholder
- USAG Stuttgart
- USAG Wiesbaden
Italija
- Aviano Air Base
- Ghedi Air Base
- Naval Air Station Sigonella
- Naval Support Activity Naples
- Naval Support Activity Naples Department Gaeta
- USAG Italy
- USAG Italy-Darby Military Community
Mađarska
Papa Air Base
Grčka
Naval Support Activity Souda Bay
Portugal
Lajes Field
Španija
- Moron AB
- Naval Station Rota
Ujedinjeno Kraljevstvo
- RAF Alconbury, RAF Molesworth
- RAF Croughton, RAF Fairford
- RAF Lakenheath
- RAF Mildenhall
Turska
- Incirlik AB
- Izmir AS
Holandija
- USAG BENELUX Brunssum
- Volkel Air Base
Norveška
Stavanger
Belgija
- Kleine Brogel Air Base
- USAG BENELUX-Brussels
- USAG BENELUX-SHAPE/Chievres
