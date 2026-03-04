Stevandić zakazao posebnu sjednicu: Tri prijedloga rezolucije o zabrani veličanja NDH čekaju konačan dogovor u NSRS

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će 17. marta biti održana posebna sjednica o nacrtu rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Stevandić je rekao da postoje tri prijedloga, od predstavnika SDS-a Ognjena Bodiroge, SNSD-a Srđana Mazalice i jedan od predsjednika Narodne skupštine na kojem su radili stručnjaci međunarodnog prava.

"Postigli smo kompromis o naslovu rezolucije. To nije dnevnopolitička ni partijska tema. Treba da sjednu tri predlagača i da pokušamo to uobličiti u jedan dokument. Tada ćemo vidjeti imamo li dogovor", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma.

On je zahvalan predstavnicima vlasti i opozicije, jer će pokušati sve usaglasiti.

"Vraćeni su i zakoni o sezonskim radnicima, o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, kao o upotrebi duvanskih proizvoda. Ti zakoni su vraćeni iz kabineta predsjednika Republike Srpske", pojasnio je Stevandić.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova, a nakon završetka ove posebne, biće održana i redovna 18. sjednica sa 18 tačaka.

(Srna)