logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bodiroga traži posebnu sjednicu NSRS o osudi veličanja ustaške ideologije

Bodiroga traži posebnu sjednicu NSRS o osudi veličanja ustaške ideologije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga predao je danas potpise za održavanje posebne sjednice parlamenta, te tekst prijedloga rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije koji bi se trebao naći na toj sjednici.

Bodiroga traži posebnu sjednicu NSRS o osudi veličanja ustaške ideologije Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Sa svim šefovima klubova u Narodnoj skupštini održali smo sastanke i svi su prihvatili naš prijedlog", rekao je Bodiroga na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da je prikupio 28 potpisa za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske.

"Predstavnici stranaka vlasti Srpske predlagali su da se formira određen odbor gdje bi učestvovali i određeni profesori, te ljudi koji se više bave navedenom tematikom", rekao je Bodiroga.

On je dodao da očekuje amandmane od vladajuće koalicije na prijedlog navedene rezolucije. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ognjen Bodiroga SDS NSRS ustaštvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ