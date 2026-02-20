Bodiroga traži posebnu sjednicu NSRS o osudi veličanja ustaške ideologije

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga predao je danas potpise za održavanje posebne sjednice parlamenta, te tekst prijedloga rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije koji bi se trebao naći na toj sjednici.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Sa svim šefovima klubova u Narodnoj skupštini održali smo sastanke i svi su prihvatili naš prijedlog", rekao je Bodiroga na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da je prikupio 28 potpisa za održavanje posebne sjednice parlamenta Srpske.

"Predstavnici stranaka vlasti Srpske predlagali su da se formira određen odbor gdje bi učestvovali i određeni profesori, te ljudi koji se više bave navedenom tematikom", rekao je Bodiroga.

On je dodao da očekuje amandmane od vladajuće koalicije na prijedlog navedene rezolucije.

(Srna)