OEBS i UN u BiH nakon Tompsonovog koncerta: Nadležni da ispitaju incident u Širokom Brijegu

OEBS i UN u BiH nakon Tompsonovog koncerta: Nadležni da ispitaju incident u Širokom Brijegu

Autor Dragana Božić
0

Misije OEBS-a i UN u BiH izrazaili su zabrinutost zbog skandiranja slogana ustaškog režima "Za dom spremni" i isticanja simbola koji odražavaju taj slogan.

OEBS i UN u BiH traže da se ispitaju incidenti na koncertu Tompsona u Širokom Brijegu Izvor: Astrobobo/Shutterstock

Misije OEBS-a i UN u BiH pozivaju nadležne vlasti u zemlji da brzo, temeljno i u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama ispitaju incident u Širokom Brijegu koji se odnosi na skandiranje slogana ustaškog režima "Za dom spremni", isticanje simbola koji odražavaju taj slogan, kao i fotografija osuđenog ratnog zločinca.

Naveli su da je otvoreno prikazivanje simbola i veličanje ideologija mržnje, nasilja i masovnih zločina u suprotnosti sa demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i principima međusobnog poštovanja, dostojanstva i empatije prema žrtvama ustaškog režima.

"To sa sobom nosi rizik od normalizacije ekstremizma, kojim se širi strah u zajednici i među svim građanima koji žele živjeti u sigurnom i stabilnom okruženju", navodi se u saopštenju OBES-a u BiH.

Misije su izrazile zabrinutost zbog ovog događaja u Širokom Brijegu, te pozvale nadležne u BiH da ispitaju i sve slične incidente i aktivnosti širom zemlje.

"Naglašavamo važnost kontinuiranih napora u obrazovanju, prevenciji i angažmanu mladih u borbi protiv ekstremizma i podsticanju kulture kritičkog mišljenja, istorijske svijesti zasnovane na činjenicama i poštivanju različitosti", navedeno je u saopštenju.

U Širokom Brijegu je u petak, 13. februara koncert održao kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, koji je izveo pjesmu "Bojna Čavoglave" uz ustaški pozdrav "Za dom spremni!", koji je publika zajedno sa njim uglas uzvikivala.

Nastup u dvorani "Pecara" obilovao je ikonografijom, simbolima zloglasne Nezavisne Države Hrvatske i aluzijama na ratne devedesete. 

(Srna)

Tagovi

OSCE UN Marko Perković Tompson Široki Brijeg oebs

Još iz INFO

