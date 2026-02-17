Zbog Tompsonovog koncerta: Duraković podnio inicijativu Ustavnom sudu BiH za razrješenje Marina Vukoje

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je danas Ustavnom sudu BiH inicijativu za razmatranje postojanja razloga za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH Marina Vukoje.

Izvor: Twitter

Inicijativa je upućena predsjedniku Ustavnog suda BiH sa prijedlogom da, u okviru svojih nadležnosti, pokrene internu proceduru utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za razrješenje sudije, imajući u vidu ustavni standard "istaknutog pravnika visokog moralnog ugleda" i obavezu sudije da čuva ugled i dostojanstvo institucije.

U inicijativi se navodi da je, prema javno dostupnim informacijama, sudija Ustavnog suda BiH prisustvovao javnom događaju na kojem su korišteni simboli i parole povezane sa totalitarnim režimima iz Drugog svjetskog rata.

"Ustavni sud Bosne i Hercegovine predstavlja najvišu instancu zaštite ustavnosti i ljudskih prava te da njegovi članovi moraju uživati puno povjerenje javnosti. Svaka situacija koja može dovesti u pitanje percepciju nepristranosti i moralnog integriteta sudije zahtijeva odgovorno i transparentno postupanje nadležnih organa. Prisustvo sudije Vukoje na događaju 14. februara na Širokom Brijegu gdje je znao ili morao znati da će se slaviti NDH je takva situacija", zaključio je Duraković.

Ističe da je inicijativa podnesena u okviru ustavne obaveze zaštite ustavnosti i zakonitosti, te u duhu institucionalne saradnje i međusobnog poštovanja između organa vlasti.

Cilj inicijative je, kako se navodi, očuvanje autoriteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i povjerenja građana u njegov rad.