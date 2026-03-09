Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.
Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.
Isplivao novi snimak tragedije u Sarajevu: Vještačenje u toku, sumnja se da je ovo uzrok iskakanja tramvaja iz šina
Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.
Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak sa ambasade SAD.
Pojavio se snimak sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gde se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.
Podsjetimo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su poslednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.
Prije 13 godina se na istom mestu dogodila tramvajska nesreća u kojoj je bilo 50 povrijeđenih.
