Isplivao novi snimak tragedije u Sarajevu: Vještačenje u toku, sumnja se da je ovo uzrok iskakanja tramvaja iz šina

Autor N.D. Izvor Dnevni avaz
0

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

Novi snimak tramvajske nesreće u sarajevu Izvor: Youtube/Nezavisne novine/Društvene mreže

Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.

Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.

Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak sa ambasade SAD.

Pojavio se snimak sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gde se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.

Podsjetimo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su poslednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

Prije 13 godina se na istom mestu dogodila tramvajska nesreća u kojoj je bilo 50 povrijeđenih. 

 (Dnevni Avaz/Mondo) 

Sarajevo tramvaj nesreća

