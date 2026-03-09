Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

Izvor: Youtube/Nezavisne novine/Društvene mreže

Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.

Vidi opis Isplivao novi snimak tragedije u Sarajevu: Vještačenje u toku, sumnja se da je ovo uzrok iskakanja tramvaja iz šina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: društvene mreže Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 7 7 / 7

Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.

Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak sa ambasade SAD.

Pojavio se snimak sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gde se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.

Vidi opis Isplivao novi snimak tragedije u Sarajevu: Vještačenje u toku, sumnja se da je ovo uzrok iskakanja tramvaja iz šina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/ Nezavisne novine Br. slika: 6 6 / 6 AD

Podsjetimo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su poslednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

Prije 13 godina se na istom mestu dogodila tramvajska nesreća u kojoj je bilo 50 povrijeđenih.

(Dnevni Avaz/Mondo)