Sedmi protest u Sarajevu nakon tramvajske nesreće: Studenti traže istinu i odgovornost

Ispred Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu u podne će početi sedmi protesti građana pokrenuti nakon tramvajske nesreće u kojoj je poginuo dvadesettrogodišnji mladić, a četiri lica su povrijeđena.

Izvor: Srna/Velibor Bandić

Građane su na proteste pozvali Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja Federacije BiH.

Studenti i učenici poručili su da očekuju podršku profesora, te da žele da akademska zajednica bude uz njih i da ih isključivo interesuju istina o ovoj nesreći i odgovornost.

Mladi zahtijevaju veću bezbjednost u javnom prevozu i jasne odgovore institucija, kao i da javnost bude informisana o svim okolnostima i uzrocima saobraćajne nesreće, te da se precizno utvrdi lanac odgovornosti.

Studentski parlament traži i da javno budu objavljeni podaci o ispravnosti i servisiranju tramvaja.

Skup podrške zakazan je za 12.00 časova u Zenici, a za 13.00 časova u Tuzli.

Saobraćajna nesreća dogodila se 12. februara kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole i iskočio iz šina.

Tom prilikom poginuo je dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima sedamnaestogodišnja Ela Jovanović kojoj je amputirana noga.