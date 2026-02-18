Šesti dan protesta u Sarajevu: Učesnici imaju četiri zahtjeva, najavljen plenum za definisanje toka demonstracija

U Sarajevu se i danas, šesti dan zaredom, održava protest nezadovoljnih građana predvođenih srednjoškolcima i studentima, zbog tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao mladić, dok je djevojci amputirana noga.

Za danas je najavljen i plenum građana koji će biti održan ispred Zemaljskog muzeja, a na kojem će se diskutovati o daljem toku protesta.

Učesnici protesta imaju četiri ključna zahtjeva koja uključuju potpunu transparentnost istrage, povlačenje nebezbjednih vozila, sistemsku odgovornost i dugoročno rješenje, odnosno izgradnju kvalitetnog i bezbjednog sistema javnog prevoza.

Nesreća se dogodila 12. februara, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole. Usljed brzine, tramvaj je iskočio iz šina, te udario u tramvajsku stanicu i pješake.

Smrtno je stradao dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima je sedamnaestogodišnja Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.