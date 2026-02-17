Završen peti dan protesta u Sarajevu: Demonstranti tražili pismene ostavke i najavili novo okupljanje za sutra

Peti dan protesta u Sarajevu, povodom tragične tramvajske nesreće, završen je povratkom kolone demonstranata ispred Zemaljskog muzeja.

Saobraćaj koji je tokom šetnje bio blokiran na potezu od Marijin Dvora do Skenderije ponovo je normalizovan u oba smjera. Skup je okončan jasnom porukom organizatora koji su pozvali srednjoškolce i građane da se i sutra okupe u još većem broju, uprkos navodnim pritiscima.

"Nemojte kršiti prava djeci, nemojte da sprečavate ovu djecu da izlaze. Oni su naša budućnost", poručeno je sa skupa, uz direktno obraćanje srednjoškolcima da se ne plaše izbacivanja iz škola.

Današnja protestna šetnja bila je u velikoj mjeri usmjerena protiv ministarke obrazovanja KS Naide Hote-Muminović. Masa je uzvikivala "Hota, odlazi", a govornici su je optužili za pokušaje gušenja protesta.

"Ministrici Hoti da poručim – bruka i sramota šta radiš, da djeci spajaš časove, da nemaju malog odmora, ni velikog, ne pušta djecu na proteste da se bore za svoja prava", istakao je jedan od mladića ispred SCC-a, aludirajući na navode da su na pojedine škole stavljeni "katanci i lanci" kako bi se spriječio izlazak učenika na ulicu.

Zahtjev za pismenim ostavkama i krivičnom odgovornošću

Kolona, predvođena srednjoškolcima i studentima, kretala se od Zemaljskog muzeja do zgrade Vlade Kantona Sarajevo. Tamo su demonstranti zatražili pismene garancije ostavke premijera Nihada Uka, ističući da verbalnim obećanjima više ne vjeruju.

"Došli smo pred Vladu kako bi tražili pismene ostavke i odgovornost dok god su još na vlasti. Ostavke nas neće zadovoljiti, želimo da snosite i krivičnu i ljudsku odgovornost", poručeno je putem megafona ispred zgrade Vlade.

Demonstranti su nosili transparente sa porukama poput: "Vi ste jedini kvar koji se ne može popraviti", "Obavještenje nadležnima - Mi smo izašli, a vi padate" i "Kad nemar ostane zakon, a šutnja vam štit, koliko još mrtvih da probudite stid?".

Podrška roditelja i nastavak borbe

U toku protesta oglasilo se i Vijeće roditelja Kantona Sarajevo, koje je podržalo okupljanja, uz apel studentima i srednjoškolcima da ostanu dostojanstveni i ne nasjedaju na manipulacije.

Iako zvaničnih procjena o broju učesnika nema, izvještači sa terena javljaju da je odziv bio nešto manji nego prethodnog dana, ali je energija demonstranata ostala nesmanjena. Protesti se nastavljaju sutra, sa istim zahtjevima: potpuna istina o istrazi, povlačenje neispravnih vozila, ostavke i krivična odgovornost svih u lancu, te zaustavljanje privatizacije javnog prevoza.

Hota-Muminović: Škola je prostor slobode, nismo tražili kažnjavanje učenika

Nakon višednevnih prozivki demonstranata, oglasila se ministarka za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, poručivši učenicima da Ministarstvo nikada neće biti prepreka njihovom pravu da traže pravdu.

Ona je izrazila solidarnost sa porodicom stradalog mladića i povrijeđenom učenicom, ali i kategorično odbacila optužbe da Ministarstvo vrši pritisak na škole.

"Sve tvrdnje o navodnoj instrukciji Ministarstva o kažnjavanju, legitimisanju ili ograničavanju slobode kretanja učenika koji žele izraziti svoj protest su neistinite. Nikada nismo poslali takav dopis školama", istakla je Hota-Muminović.

Ona je naglasila da je škola prostor slobode i odgovornosti, a ne prisile, te pojasnila da pravila o evidenciji izostanaka postoje isključivo radi sigurnosti djece, kako bi se znalo da su dobro, a ne radi sputavanja.

"Glas naših učenika je dokaz da ste naučili najvažniju lekciju – lekciju o građanskoj hrabrosti i empatiji. Vi ste naša savjest, mi smo vaša podrška", zaključila je ministarka.