Novi protesti u Sarajevu: Na ulicama veći broj građana, blokiran saobraćaj

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Brojni građana Sarajeva i danas su se okupili ispred Zemaljskog muzeja, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog, tražeći ispunjenje zahtjeva, među kojima su i ostavke svih odgovornih lica u lancu javnog prevoza.

Protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće Izvor: RTRS

U javnom pozivu na proteste organizatori su apelovali da učenici srednjih škola i studenti fakulteta školske klupe zamijene ulicom kako bi pokazali zajedništvo, solidarnost i prisustvo, napominjući da je ovo četvrti dan zaredom da građani Sarajeva protestuju tražeći pravdu.

Organizatori, okupljeni oko neformalne grupe studenata putem "Instagram" stranica "hocel.ta.promjena" i "pravda.promjena.ba", precizirali su četiri ključna zahtjeva - potpunu transparentnost istrage, uključujući objavljivanje svih informacija, podataka o servisiranju tramvaja i video-snimka iz vozila u trenutku udesa.

Među zahtjevima je i povlačenje nesigurnih vozila iz saobraćaja do ponovnog servisiranja, uz javnu objavu podataka o njihovoj ispravnosti, sistemska odgovornost, odnosno ostavke svih odgovornih lica u lancu javnog prevoza, te dugoročno rješenje izgradnjom kvalitetnog i sigurnog sistema javnog prevoza.

Proteklih dana protesti su održani ispred muzeja, a demonstranti su blokirali saobraćaj i kod Opšte bolnice, kod SCC-a i na Skenderiji pozivajući na odgovornost svih u lancu sistema te pozvali Tužilaštvo KS i Kantonalni sud da reaguju profesionalno i efikasno.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok je bio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

Podsjećamo, Kantonalni sud u Sarajevu juče je odbio zahtjev Tužilaštva KS za određivanje pritvora vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću.

Istog dana premijer KS Nihad Uk je podnio ostavku čime je pala kantonalna vlada.

(Mondo)

