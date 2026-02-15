logo
Hapšenja na protestima u Sarajevu: Privedeno pet osoba, građani se uputili prema policijskim stanicama

Hapšenja na protestima u Sarajevu: Privedeno pet osoba, građani se uputili prema policijskim stanicama

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Sarajevu privela je danas pet osoba, od kojih su četiri maloljetnika, tokom protesta u ovom gradu nakon nesreće sa tramvajem u kojoj je poginuo mladić.

Hapšenja na protestima u Sarajevu: Privedeno pet osoba, građani se uputili prema policijskim stanicama Izvor: MUP KS

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da su kod privedenih pronađena pirotehnička sredstva, predmeti podesni za nanošenje povreda i odjevni predmeti za sakrivanje lica.

"Oni se trenutno nalaze u službenim prostorijama policije, a prema njima će biti preduzete zakonom predviđene mjere", dodaje se u saopštenju.

Nakon završetka protesta u Sarajevu, grupa građana se u nedjelju, 15. februara, uputila se prema policijskim stanicama kako bi zatražila informacije o privođenjima koja su uslijedila tokom okupljanja, prenose sarajevski mediji.

Više stotina građana blokiralo je danas saobraćajnicu u Sarajevu u blizini mjesta na kojem je tramvaj usmrtio dvadesettrogodišnjeg mladića, a organizovana je i protestna šetnja prema Kantonalnom sudu u Sarajevu, prenosi Srna.

U saobraćajnoj nesreći uzrokovanoj iskakanjem tramvaja iz šina 12. februara kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu poginuo je 23-godišnji Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Četiri osobe su povrijeđene, među kojima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je amputirana noga.

