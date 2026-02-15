Ko poziva na nove proteste zbog tramvajske nesreće? Organizatori se ograđuju od današnjeg okupljanja, oglasio se i MUP

Hiljade građana okupile su se juče u Sarajevu povodom tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, dok je Ela Jovanović zadobila teške povrede.

Izvor: Klix - screenshot

Nakon jučerašnjeg masovnog okupljanja u Sarajevu, grupa građana "Reci dosta" oglasila se povodom informacija da se za danas najavljuju novi protesti, poručivši da s tim aktivnostima nemaju nikakve veze.

Okupljanje održano 14. februara ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, kako navode, bilo je organizovano od 15 do 16 ;asova, u skladu sa tragedijom koja je potresla javnost, te bez političkog karaktera i bez usmjerenosti protiv bilo koga.

"Ističemo da je današnje okupljanje bilo apsolutno u skladu sa zakonom i propisima. Skup je uredno najavljen MUP-u KS, uz prijavu svih planiranih aktivnosti, te smo organizovali i vlastite redare. I u pozivu na okupljanje, kao i tokom samog skupa, jasno i decidno je naglašeno da je riječ o mirnom okupljanju koje nije ni protiv koga", saopštili su.

Nakon završetka skupa, kako navode, primijetili su ponašanja pojedinaca i pojavu određenih stranica na društvenim mrežama koje pokušavaju koristiti ime ove grupe za pozivanje na nove proteste, uključujući i one najavljene za nedjelju, uz špekulacije o mogućim nemirima.

"Postoje navodi da grupa 'Reci dosta' poziva i na nedjeljne proteste, što nije tačno. Zbog pritisaka, mogućih zloupotreba i ugrožavanja sigurnosti ljudi koji su organizovali skup u subotu, grupa 'Reci dosta' se do daljnjeg ograđuje od bilo kakve organizacije javnih protesta. Nadamo se da će doći vrijeme u kojem će se okupljanja moći organizovati bez zloupotrebe", poručili su.

Izvor: T.S./Klix.ba

Podsjetimo, hiljade građana okupile su se juče u Sarajevu povodom tramvajske nesreće u kojoj je smrtno stradao Erdoan Morankić, dok je Ela Jovanović zadobila teške povrede. Skup je održan nedaleko od raskrsnice na kojoj se nesreća dogodila, a građani su nosili transparente podrške povrijeđenoj Eli Jovanović i poruke u kojima su tražili odgovornost nadležnih institucija. Tokom protesta obratili su se brojni građani, profesori i aktivisti.

Nakon više od 45 minuta, organizatori su pozvali prisutne da minutom šutnje odaju počast Erdoanu Morankiću, čime je zvanični dio skupa završen. Dio građana je potom nastavio proteste, a blokirane su i raskrsnice kod SCC-a i Skenderije, uz poruke da Vlada Kantona Sarajevo mora podnijeti ostavku.

Povodom informacija o mogućim novim okupljanjima oglasila se i portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

"Povodom informacija u javnom prostoru da će i danas u Sarajevu biti održani protesti, obavještavamo građane da će policijski službenici preduzeti sve zakonom propisane mjere radi zaštite sigurnosti svih učesnika i očuvanja javnog reda i mira.

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poštuje i podržava pravo građana na mirno okupljanje i izražavanje stavova.

Pozivamo sve učesnike da svojim ponašanjem doprinesu očuvanju javnog reda i mira, da ne nasjedaju na eventualne provokacije i da pokažu odgovornost i međusobno poštovanje", navela je Novalić.

(Oslobođenje/Mondo)