logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Okupljeni traže hitne mjere i preuzimanje odgovornosti

Protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Okupljeni traže hitne mjere i preuzimanje odgovornosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Više stotina građana okupilo se danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu, na mjestu tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog Erdoan Morankić, zahtijevajući odgovornost nadležnih i hitne mjere za bezbjednost saobraćaja.

Protest u Sarajevu Izvor: T.S./Klix.ba

Građani nose transparente sa porukama poput "Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti", "Dosta!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj /smrti/ kriv", prenose federalni mediji.

Organizatori skupa i građani pozvali su Vladu Kantona Sarajevo da odmah povuče stare tramvaje iz saobraćaja i hitno unaprijedi bezbjednosne standarde u javnom prevozu.

Oni su istakli da politička volja, a ne finansijska sredstva predstavlja ključ za rješenje problema.

Protest je organizovala neformalna grupa građana "Reci dosta" kako bi iskazala nezadovoljstvo zbog stanja tramvajske infrastrukture i nedostatka preventivnih mjera.

Na mjestu nesreće juče su protest održali studenti i srednjoškolci, koji su na dva sata blokirali saobraćaj, ističući da se ne osjećaju sigurno u gradskom prevozu.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, kada je, dok se nalazio na tramvajskoj stanici, tramvaj iznenada iskočio iz šina.

Još četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je usljed zadobijenih povreda amputirana noga.

Vozač tramvaja A. K. (48) uhapšen je nakon nesreće i predat kantonalnom Tužilaštvu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj nesreća protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ