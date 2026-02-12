logo
Utvrđen identitet: U tramvajskoj nesreći poginuo mladić (23)

Autor Haris Krhalić
0

U današnjoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu, smrtno je stradao muškarac, 2003. godište, čiji je identitet utvrđen.

Utvrđen identitet stradalog u tramvajskoj nesreći Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Ovu informaciju objavili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U nesreći su povrijeđene još četiri osobe. Iz Tužilaštva KS su saopštili da će uviđaj zbog tramvajske nesreće koja se dogodila na području općine Centar, biti nastavljen i sutra. 

Na mjestu nesreće uviđaj se danas vrši pod nadzorom dva tužioca i uz prisustvo vještaka mašinske i saobraćajne struke kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Najavljeno je da će, nakon što se okonča današnji dio uviđaja, tramvaj biti prebačen u krug Gradskog saobraćajnoj preduzeća i da će biti predmet vještačenja.

Iz kantonalnog Tužilaštva saopšteno da u ovoj fazi postupka ne mogu davati više informacija.

Zbog iskakanja tramvaja, glavna sarajevska saobraćajnica zatvorena je na potezu Skenderija – Zemaljski muzej, a saobraćaj će biti pušten kada se za to steknu uslovi.

