Posljednje informacije: U tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđene četiri osobe

Autor Haris Krhalić Izvor Klix
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći u Sarajevu jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene.

U tramvajskoj nesreći u Sarajevu povrijeđene četiri osobe Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Prema posljednjim informacijama iz policije, u današnjoj stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, ukupno su povrijeđene četiri osobe, dok je jedna osoba smrtno stradala.

Ovo je potvrdila glasnogovornica MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

"Prema posljednjim informacijama, zbrinute su ukupno četiri osobe. Dvije osobe su odmah s mjesta nesreće odvežene, a dvije još osobe su obrađene", kazala je Novalić, a prenosi Klix.

Kako piše Klix, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), hospitalizirane su tri osobe. Na KCUS-u su hospitalizirane dvije muške i jedna ženska osoba.

Takođe, jedna djevojka je hospitalizovana u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" i ona ima teške tjelesne povrede, odnosno, amputirana joj je noga, navodi isti izvor.

Tramvaj, koji je išao iz pravca Željezničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja, te je završio na saobraćajnici.

