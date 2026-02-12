logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u centru Sarajeva: Tramvaj iskočio iz šina i završio na saobraćajnici, ima povrijeđenih

Drama u centru Sarajeva: Tramvaj iskočio iz šina i završio na saobraćajnici, ima povrijeđenih

Autor Dušan Volaš
0

U sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je tramvaj iskočio iz šina.

Drama u centru Sarajeva: Tramvaj iskočio iz šina i završio na kolovozu Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Fotografije sa mjesta događaja prikazuju dramatične prizore na kojima je vidljivo da je tramvajski vagon pod brojem 516 završio na glavnom kolovozu, blokirajući saobraćaj.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su incident navodeći da su ekipe policije i Hitne pomoći odmah upućene na teren.

Na fotografiji se vide značajna oštećenja na prednjem dijelu tramvaja, polomljeno vjetrobransko staklo, te rasuto staklo po cesti, dok medicinsko osoblje i prolaznici ukazuju pomoć.

Prema informacijama portala Radiosarajevo.ba, u ovoj nesreći ima povrijeđenih osoba. Tačan broj povrijeđenih i stepen njihovih povreda trenutno nisu zvanično potvrđeni, a više informacija biće poznato nakon što policijski službenici završe uviđaj na mjestu događaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo tramvaj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ