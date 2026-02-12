Drama u centru Sarajeva: Tramvaj iskočio iz šina i završio na saobraćajnici, ima povrijeđenih

U sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je tramvaj iskočio iz šina.

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Fotografije sa mjesta događaja prikazuju dramatične prizore na kojima je vidljivo da je tramvajski vagon pod brojem 516 završio na glavnom kolovozu, blokirajući saobraćaj.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su incident navodeći da su ekipe policije i Hitne pomoći odmah upućene na teren.

Na fotografiji se vide značajna oštećenja na prednjem dijelu tramvaja, polomljeno vjetrobransko staklo, te rasuto staklo po cesti, dok medicinsko osoblje i prolaznici ukazuju pomoć.

Prema informacijama portala Radiosarajevo.ba, u ovoj nesreći ima povrijeđenih osoba. Tačan broj povrijeđenih i stepen njihovih povreda trenutno nisu zvanično potvrđeni, a više informacija biće poznato nakon što policijski službenici završe uviđaj na mjestu događaja.