Drama u centru Sarajeva: Tramvaj iskočio iz šina i završio na saobraćajnici, ima povrijeđenih

U sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je tramvaj iskočio iz šina.
Fotografije sa mjesta događaja prikazuju dramatične prizore na kojima je vidljivo da je tramvajski vagon pod brojem 516 završio na glavnom kolovozu, blokirajući saobraćaj.
Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su incident navodeći da su ekipe policije i Hitne pomoći odmah upućene na teren.
Na fotografiji se vide značajna oštećenja na prednjem dijelu tramvaja, polomljeno vjetrobransko staklo, te rasuto staklo po cesti, dok medicinsko osoblje i prolaznici ukazuju pomoć.
Prema informacijama portala Radiosarajevo.ba, u ovoj nesreći ima povrijeđenih osoba. Tačan broj povrijeđenih i stepen njihovih povreda trenutno nisu zvanično potvrđeni, a više informacija biće poznato nakon što policijski službenici završe uviđaj na mjestu događaja.