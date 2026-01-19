logo
Incident u sarajevskom tramvaju: Četiri osobe se potukle, jedna povrijeđena, troje u bjekstvu

Incident u sarajevskom tramvaju: Četiri osobe se potukle, jedna povrijeđena, troje u bjekstvu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U sarajevskom naselju Skenderija večeras je došlo do ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira u tramvaju, uslijed čega je jedna osoba povrijeđena, a uništen je i dio inventara u vozilu, potvrđeno je iz KJKP GRAS.

8.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Incident se dogodio u 19:20 sati, kada je izbila tuča u kojoj su učestvovale četiri osobe. Prema navodima iz GRAS-a, trojica aktera su odmah nakon sukoba pobjegla u nepoznatom pravcu, dok je četvrta, povrijeđena osoba, ostala u vozilu do dolaska policije i hitne pomoći.

Osim fizičkog nasilja, zabilježena je i materijalna šteta na vozilu – uništeni su displej i štampač karata.

Zbog policijskog uviđaja, tramvajski saobraćaj od Skenderije prema Baščaršiji bio je u potpunom prekidu od 19:50 do 20:52 sati.

Iz GRAS-a su uputili oštru osudu ovog vandalskog čina, naglašavajući da ovakvo ponašanje direktno ugrožava bezbjednost putnika i zaposlenih.

"Oštro osuđujemo svaki vid nasilja i vandalskog ponašanja u vozilima javnog prevoza. S obzirom na to da je tramvaj opremljen video-nadzorom, kompletan snimljeni materijal biće ustupljen nadležnim organima", saopšteno je iz ovog preduzeća.

