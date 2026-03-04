logo
Nastavak akcije "Zodijak": Uhapšen još jedan policajac iz Banjaluke 1

Nastavak akcije "Zodijak": Uhapšen još jedan policajac iz Banjaluke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
1

Banjalučka policija uhapsila je danas policajca D.O. iz ovog grada u nastavku operativne akcije kodnog naziva „Zodijak“.

Uhapšen još jedan policajac iz Banjaluke Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je policijski službenik Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te će biti suspendovan, a protiv njega će biti pokrenut i unutrašnji postupak.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, D.O. će tokom dana, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Iz policije navode da je akcija „Zodijak“ usmjerena na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela sa elementima zloupotrebe službenog položaja i drugih nezakonitosti, te da će aktivnosti biti nastavljene.

Podsjećamo, juče su u okviru ove akcije uhapšeni N.V. i D.Ć. (policajac) iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je iz policije rečeno da se za još dva lica intenzivno traga.

Tokom jučerašnje akcije pronađeni su i oduzeti kokain, digitalna vaga, municija različitog kalibra i novac u vrijednosti od oko 77.000 KM.

(Mondo)

hapšenje Banjaluka policija policajac

X men

To su ti policajci na koje narod treba da se osloni i da im vjeruje. Nije ni cudo, ko je sve danas policajac. Redovna plata beneficiran staz, jos nesto sa strane se cukne i top. Plus veliko si mu#o sa znackom, a bez mali mis.

