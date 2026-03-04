Nastavak akcije "Zodijak": Uhapšen još jedan policajac iz Banjaluke

Banjalučka policija uhapsila je danas policajca D.O. iz ovog grada u nastavku operativne akcije kodnog naziva „Zodijak“.
Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne.
Kako je saopšteno, osumnjičeni je policijski službenik Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te će biti suspendovan, a protiv njega će biti pokrenut i unutrašnji postupak.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, D.O. će tokom dana, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
Iz policije navode da je akcija „Zodijak“ usmjerena na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela sa elementima zloupotrebe službenog položaja i drugih nezakonitosti, te da će aktivnosti biti nastavljene.
Podsjećamo, juče su u okviru ove akcije uhapšeni N.V. i D.Ć. (policajac) iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je iz policije rečeno da se za još dva lica intenzivno traga.
Tokom jučerašnje akcije pronađeni su i oduzeti kokain, digitalna vaga, municija različitog kalibra i novac u vrijednosti od oko 77.000 KM.
(Mondo)