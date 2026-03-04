Nastavak akcije "Zodijak": Uhapšen još jedan policajac iz Banjaluke

Banjalučka policija uhapsila je danas policajca D.O. iz ovog grada u nastavku operativne akcije kodnog naziva „Zodijak“.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Uhapšeni je osumnjičen da je počinio krivično djelo odavanje službene tajne.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je policijski službenik Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te će biti suspendovan, a protiv njega će biti pokrenut i unutrašnji postupak.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, D.O. će tokom dana, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat u nadležnost Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Iz policije navode da je akcija „Zodijak“ usmjerena na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela sa elementima zloupotrebe službenog položaja i drugih nezakonitosti, te da će aktivnosti biti nastavljene.

Podsjećamo, juče su u okviru ove akcije uhapšeni N.V. i D.Ć. (policajac) iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, dok je iz policije rečeno da se za još dva lica intenzivno traga.

Tokom jučerašnje akcije pronađeni su i oduzeti kokain, digitalna vaga, municija različitog kalibra i novac u vrijednosti od oko 77.000 KM.

(Mondo)