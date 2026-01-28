logo
SIPA u akciji "Hanadu" uhapsila tri osobe zbog nelegalne trgovine duvanom

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su tri osobe u operativnoj akciji „Hanadu“, zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenim prometom akciznih proizvoda, saopšteno je iz ove agencije.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Akcija je realizovana juče, 27. januara 2026. godine, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u dalju nadležnost ovog tužilaštva.

Pretresi stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari izvršeni su na tri lokacije u Maglaju i Šamcu, gdje je pronađeno i privremeno oduzeto oko 243 kilograma rezanog duvana, 500 kutija punjenih cigareta bez akciznih markica, oko 500 kilograma duvana u listu, kao i mašina za rezanje duvana, ručna mašina za punjenje cigareta i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Navedene aktivnosti sprovedene su na osnovu usmenog naloga Suda Bosne i Hercegovine, uz saradnju sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Zeničko-dobojskog kantona.

