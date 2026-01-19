SIPA u akciji "Luka" uhapsila tri osobe, zaplijenjena dva kilograma kokaina

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su, 18. januara 2026. godine, u okviru operativne akcije kodnog naziva „Luka“ uhapsili tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična djela organizovani kriminal i neovlašten promet opojnim drogama.

Izvor: SIPA

Tokom realizacije akcije, kod uhapšenih je pronađeno i privremeno oduzeto oko dva kilograma kokaina, kao i putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Osumnjičeni će, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, biti predati u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i sprovedene aktivnosti na terenu.

U akciji „Luka“ ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno-bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine, kao i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.