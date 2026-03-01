logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija o eksploziji u Zenici: Teško povrijeđeni supružnici, izbijeni zidovi s obje strane zgrade

Policija o eksploziji u Zenici: Teško povrijeđeni supružnici, izbijeni zidovi s obje strane zgrade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U eksploziji plinske boce, u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici, teže povrede zadobili su stariji supružnici, potvrdio je dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Stariji supružnici povrijeđeni u eksploziji plinske boce u zenici Izvor: Zenicablog

"Eksplozija plinske boce dogodila se u 11.40, a mi smo dojavu zaprimili u 11.50. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce. Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica", kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK, a prenosi Fena.

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade.

Podsjećamo, stanovnike naselja Crkvice danas je uznemirila snažna eksplozija, kao i prizor na adresi Crkvice 1c, gdje su na jednom stanu potpuno izbijeni zidovi. Policija je potvrdila slutnje očevidaca da u stanu ima povrijeđenih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija Zenica plinska boca

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ