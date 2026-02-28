logo
Vesna Medenica ponovo u pritvoru: Čeka je deset godina iza rešetaka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Crnogorska policija uhapsila je u Kolašinu bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu.

IMG_2028.jpg Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Medenici je određen pritvor i ona je sprovedena u istražni zatvor", potvrdio je crnogorskim elektronskim medijima njen branilac advokat Zdravko Begović.

Medenica je uhapšena po rješenju Apelacionog suda, koji je odlučivao o žalbi Specijalnog državnog tužilaštva.

Tužilaštvo je zatražilo ranije određivanje pritvora Medenici, nakon što je Viši sud osudio na 10 godina zatvora za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji koju je predvodio njen sin Miloš.

Ova kriminalna organizacija se, prema navodima optužnice, bavila trgovinom narkoticima, švercom cigareta, podmićivanjem, kao i nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva, a Vesna Medenica se teretila za protivpravni uticaj na kolege sudije.

Viši sud je naložio se Medenici do pravosnažnosti presude oduzme pasoš i zabrani napuštanje Kolašina. Na ovu odluku Specijalno državno tužilaštvo je uložilo žalbu.

Miloš Medenica je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva mjeseca, ali nakon presude nije pronađen na kućnoj adresi i za njim je izdata Interpolova potjernica.

U ovom postupku optuženo je još 13 osoba, kao i jedna firma.

Vesna Medenica Crna Gora sudija hapšenje

